Другая встреча прошла между президентом и губернатором региона один на один. «Я доложил президенту, как у нас прошел 2022 год, как вошли в 2023. И, конечно, говорили о проблемах, требующих решения и участия федерации. Среди них реконструкция БСМП в городе Таганроге, потому что существующая была построена в 1975 году. Больница будет строиться в два этапа, но сейчас нужно реализовать то, что позволит больнице работать», — сообщил Голубев.