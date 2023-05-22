Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:08
Updated Сегодня, 16:08
По словам Голубева, он за последнее время несколько раз общался с президентом «по разным повесткам дня». «Но одна из них — это подготовка к уборочной кампании, речь шла о весеннем севе, у нас в разгаре эта работа. Мы имеем сегодня почти 70% от плана, от задачи, которая перед нами стоит. По завершению сева мы должны оценить готовность наших предприятий к большой и серьезной работе», — пояснил глава региона.
Другая встреча прошла между президентом и губернатором региона один на один. «Я доложил президенту, как у нас прошел 2022 год, как вошли в 2023. И, конечно, говорили о проблемах, требующих решения и участия федерации. Среди них реконструкция БСМП в городе Таганроге, потому что существующая была построена в 1975 году. Больница будет строиться в два этапа, но сейчас нужно реализовать то, что позволит больнице работать», — сообщил Голубев.
Еще одна тема касалась проблемы водоснабжения. «Я выделил ее как одну из приоритетных. В частность речь шла о водоснабжении шахтерских территорий и реконструкции магистрального водовода», — заявил губернатор.
Напомним, губернатор во время встречи с Путиным заявил, что площадь весеннего сева в Ростовской области составила 61% от плана.