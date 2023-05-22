rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:08

Updated Сегодня, 16:08

Изображение материала

Губернатор Голубев раскрыл, о чем говорил с Путиным

22 мая 2023, 16:06
Фото: Правительство Ростовской области
Глава Ростовской области Василий Голубев поделился содержанием своих бесед с президентом Владимиром Путиным
Глава Ростовской области Василий Голубев поделился содержанием своих бесед с президентом Владимиром Путиным, об этом он рассказал в передаче «О главном».

По словам Голубева, он за последнее время несколько раз общался с президентом «по разным повесткам дня». «Но одна из них — это подготовка к уборочной кампании, речь шла о весеннем севе, у нас в разгаре эта работа. Мы имеем сегодня почти 70% от плана, от задачи, которая перед нами стоит. По завершению сева мы должны оценить готовность наших предприятий к большой и серьезной работе», — пояснил глава региона.

Годовщина инаугурации Путина: как изменилась Ростовская область за последние 23 года
Узнать подробнее

Другая встреча прошла между президентом и губернатором региона один на один. «Я доложил президенту, как у нас прошел 2022 год, как вошли в 2023. И, конечно, говорили о проблемах, требующих решения и участия федерации. Среди них реконструкция БСМП в городе Таганроге, потому что существующая была построена в 1975 году. Больница будет строиться в два этапа, но сейчас нужно реализовать то, что позволит больнице работать», — сообщил Голубев.

Еще одна тема касалась проблемы водоснабжения. «Я выделил ее как одну из приоритетных. В частность речь шла о водоснабжении шахтерских территорий и реконструкции магистрального водовода», — заявил губернатор.

Напомним, губернатор во время встречи с Путиным заявил, что площадь весеннего сева в Ростовской области составила 61% от плана.

Читайте также:
Президент Путин назначил судью и зампредседателя суда в Ростовской областиЖители Азова в Ростовской области записали видеообращение к Путину«Что осталось за кадром»: ростовский политолог оценил встречу Путина с Голубевым
#Владимир Путин#Алина Заярная#Встреча губернатора с Путиным#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог#Голубев#Голубев Василий Юрьевич
Подпишитесь
В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки
Сегодня, 14:22
Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю
Сегодня, 14:11
Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать
Сегодня, 13:47
Машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством
Сегодня, 12:57
В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
Сегодня, 12:55
ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»
Сегодня, 05:55