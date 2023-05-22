Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:13
Updated Сегодня, 18:13
Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента имущественно-земельных отношений Игоря Петрова. Свой пост он занимал с марта прошлого года. По каким причинам Петров решил его покинуть, не раскрывается.
С 23 мая обязанности директора ДИЗО будет исполнять Ирина Смирягина.
Напомним, Игорю Петрову 40 лет. Он окончил Ростовский университет путей сообщения. До того, как прийти на работу в администрацию города он курировал сферу госзакупок в министерстве транспорта Ростовской области. В ноябре прошлого года стало известно, что Петров стал заместителем Алексея Логвиненко по экономике.