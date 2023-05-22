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Из администрации Ростова уволился директор ДИЗО Игорь Петров

22 мая 2023, 18:11
Фото: wikipedia.org
Директор ДИЗО Ростова Игорь Петров принял решение покинуть свой пост
Директор Департамента имущественно-земельных отношений Игорь Петров принял решение покинуть свой пост, сообщили в администрации Ростова.

Глава Администрации Ростова Алексей Логвиненко принял отставку директора Департамента имущественно-земельных отношений Игоря Петрова. Свой пост он занимал с марта прошлого года. По каким причинам Петров решил его покинуть, не раскрывается.

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С 23 мая обязанности директора ДИЗО будет исполнять Ирина Смирягина.

Напомним, Игорю Петрову 40 лет. Он окончил Ростовский университет путей сообщения. До того, как прийти на работу в администрацию города он курировал сферу госзакупок в министерстве транспорта Ростовской области. В ноябре прошлого года стало известно, что Петров стал заместителем Алексея Логвиненко по экономике.

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