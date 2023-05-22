Курсы повышения квалификации преподавателей вузов по истории России стартовали в ЮФУ

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Идеологами курсов повышения квалификаций преподавательского состава высших учебных заведений выступила Российская академия образования, Министерство науки и Российское историческое общество. Поддержал реализацию проекта ЮФУ.
Торжественное открытие новой учебной программы для преподавателей проходило в главном корпусе ЮФУ. Именно здесь, в конференц-зале собрались представители Российской академии образования, историки и преподаватели вузов. В целом количество участников превысило 70 человек.
Как пояснили организаторы мероприятия, на лекциях и практических занятиях в рамках образовательной программы повышения квалификации для преподавателей вузов неисторических специальностей будут рассматриваться темы, связанные с разными историческими периодами нашей страны, начиная от древнейшей и ранней истории России и заканчивая ее современной историей.
В частности руководитель учебного центра РАО Дмитрий Метелкин отметил, что в концепции обучения делается акцент на сопоставительный анализ истерических процессов, связанных не только с общей историей, но и историей России. Одним из важных моментов он назвал региональную интеграцию этого курса в общую историю российской государственности и российской цивилизации, а также историю профессий.
— Вот два важных сюжета, которые должны быть интегрированы внутри основного курса истории России, — пояснил Дмитрий Метелкин.
Высказалась о важности мероприятия и ректор Южного федерального университета Инна Шевченко. По ее словам, подобная инициатива призвана собрать на одной площадке преподавателей истории, чтобы обсудить те новые подходы и новации которые с 1 сентября вступят в силу в российских вузах по курсу истории.
— Это будут совсем другие по продолжительности и содержанию курсы, другой подход к организации образовательного процесса в поисково-проблематизирующей логике. И наша задача сейчас заключается в том, чтобы создать единые учебники, единую программу дисциплин и подходов к обучению, чтобы студенты могли хранить преемственность исторической памяти в истории страны, — пояснила Инна Шевченко.
Стоит отметить, что ЮФУ стал четвертой площадкой, где проводится подобный курс для преподавателей вызов. В рамках реализации процесса министерством образования РФ запланированы масштабные мероприятия по курсу повышения квалификаций, которые пройдут в Санкт-Петербурге и ряде других городов России. А все завершится в конце июня текущего года во Владивостоке. Планируется, что курсы повышения квалификации пройдут более 800 преподавателей со всех регионов РФ.