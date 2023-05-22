Курсы повышения квалификации преподавателей вузов по истории России стартовали в ЮФУ

— Это будут совсем другие по продолжительности и содержанию курсы, другой подход к организации образовательного процесса в поисково-проблематизирующей логике. И наша задача сейчас заключается в том, чтобы создать единые учебники, единую программу дисциплин и подходов к обучению, чтобы студенты могли хранить преемственность исторической памяти в истории страны, — пояснила Инна Шевченко.