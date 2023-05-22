Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Машиностроительный завод «Бонум» планирует перенести импортозамещающее производство из Аксая в Московскую область. Глава предприятия Александр Михайленко назвал причиной такого решения проблемы с энергоснабжением. Они негативно влияют на оборудование завода.
Михайленко уточнил «РБК Ростов», что на заводе в Аксае возникают постоянные проблемы с отключениями электричества. Из-за этого может сломаться дорогостоящее оборудование. К тому же это препятствует соблюдению необходимых условий производства. Поэтому ключевое производство компонентов и сборку магистральных полуприцепов решено перенести в Московскую область, где энергоснабжение более стабильное.
На данный момент на предприятии уже производятся механизмы, ранее поставляемые из Европы, такие как замки для полуприцепов-зерновозов и опоры для гидроцилиндров. Кроме того, совместно с российскими IT-компаниями «Бонум» разрабатывает программные продукты, которые позволят обеспечивать контроль за грузовой техникой.
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