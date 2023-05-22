Михайленко уточнил «РБК Ростов», что на заводе в Аксае возникают постоянные проблемы с отключениями электричества. Из-за этого может сломаться дорогостоящее оборудование. К тому же это препятствует соблюдению необходимых условий производства. Поэтому ключевое производство компонентов и сборку магистральных полуприцепов решено перенести в Московскую область, где энергоснабжение более стабильное.