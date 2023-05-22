Posted Сегодня, 09:10
Published Сегодня, 09:10
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Житель региона прогулялся по береговой зоне в селе Мартыновка и нашел большое количество скелетированных останков рыб. Здесь же находились туши дельфинов.
«Вид как из фильма ужасов», — заявил автор, показав фотографии с места событий. Пользователи в комментариях рассказали, что проблема существует давно.
«Несколько лет такое видела, сливают какую-то гадость», — написали местные жители.
«В прошлом году дважды на такое попадал», — прозвучало в комментариях.
«Ужасы везде», — заявляют пользователи.
Ранее зоолог рассказал, почему в Ростовской области массово погибают дельфины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.