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Мертвых дельфинов обнаружили в Ростовской области в мае

22 мая 2023, 09:10
Фото: ВК "Ростов Главный"
Мертвых дельфинов обнаружили в Ростовской области в мае
В Ростовской области на берегу Азовского моря обнаружили останки дельфинов, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте».

Житель региона прогулялся по береговой зоне в селе Мартыновка и нашел большое количество скелетированных останков рыб. Здесь же находились туши дельфинов.

«Вид как из фильма ужасов», — заявил автор, показав фотографии с места событий. Пользователи в комментариях рассказали, что проблема существует давно.

«Несколько лет такое видела, сливают какую-то гадость», — написали местные жители.

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«В прошлом году дважды на такое попадал», — прозвучало в комментариях.

«Ужасы везде», — заявляют пользователи.

Ранее зоолог рассказал, почему в Ростовской области массово погибают дельфины. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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