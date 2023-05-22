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На Левом берегу началась продажа квартир в Prime Life

22 мая 2023, 10:11
Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»
Известный застройщик ГК «ЮгСтройИнвест» объявил о начале продаж, пожалуй, самого ожидаемого жилого комплекса класса бизнес на Левом берегу Дона – Prime Life. Продажи начались пока только в первой из трех 24-этажных башен премиального ЖК бизнес-класса.

Великолепный вид, открывающийся из окон квартир – одно из самых главных преимуществ этого комплекса: благодаря близкому расположению к береговой зоне, перед глазами всегда будет живописный левый берег Дона, современная застройка правого берега, а также архитектурный ансамбль «Ростов-Арена».

По словам застройщика, который сегодня наравне с городом участвует в проекте и строительстве прилегающей парковой зоны, скоро через дорогу от ЖК появится новый парк. Он обещает стать украшением не только жилого квартала, но всего Левого берега. Поскольку в нем уникальным образом будут соседствовать пространства как для активного отдыха, так и для прогулок на свежем воздухе. Здесь так же планируется возвести торгово-развлекательный комплекс, зеленый бульвар, искусственное озеро и дополнительные спортивные объекты – площадки, футбольное поле и ледовый дворец.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Кстати, сам внешний вид Prime Life – тоже неповторимая особенность, не имеющая аналогов в Ростове-на-Дону: необычное сочетание премиальных отделочных материалов, травертина и клинкерной плитки делают башни непохожими ни на один городской объект.

В столь значимом проекте застройщик решил быть оригинальным до конца, что отразилось и на благоустройстве дворовой территории, где помимо детской площадки и спортивной зоны будет оборудована по всем правилам площадка для мини-гольфа. Сам двор будет закрытой территорией, а безопасность и приватность проживания в нем обеспечит система «умный дом» и видеодомофоны: всегда можно будет увидеть, кто стоит за дверью и самостоятельно управлять доступом через приложение на смартфоне.

Уже сегодня все квартиры комплекса доступны в отделке White Box, самые шумные и сложные работы позади. ГК «ЮгСтройИнвест» также предлагает широкий выбор планировок на любой вкус с использованием панорамных окон, чтобы жители могли наслаждаться красивыми видами.

Фото: ГК «ЮгСтройИнвест»

Prime Life, как часть большого квартала «Левобережье», предлагает – в отличие от остальных домов – квартиры бизнес-класса и другие уникальные условия.

Напомним, «ЮгСтройИнвест» известен ростовчанам уже по двум реализованным проектам – ЖК «Красный Аксай» и «Вересаево». По утверждению застройщика, Prime Life является одним из самых премиальных и амбициозных проектов компании.

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#Елена Янкевич
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