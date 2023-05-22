На Левом берегу началась продажа квартир в Prime Life

По словам застройщика, который сегодня наравне с городом участвует в проекте и строительстве прилегающей парковой зоны, скоро через дорогу от ЖК появится новый парк. Он обещает стать украшением не только жилого квартала, но всего Левого берега. Поскольку в нем уникальным образом будут соседствовать пространства как для активного отдыха, так и для прогулок на свежем воздухе. Здесь так же планируется возвести торгово-развлекательный комплекс, зеленый бульвар, искусственное озеро и дополнительные спортивные объекты – площадки, футбольное поле и ледовый дворец.