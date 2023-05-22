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Пасмурно и ветрено будет в Ростове 23 мая

22 мая 2023, 18:12
Фото: 1MI
Облачная погода и сильный ветер прогнозируются в Ростове 23 мая
Облачная погода и сильный ветер прогнозируются в Ростове 23 мая, сообщили синоптики.

Во вторник, 23 мая, в Ростове ожидается пасмурная погода. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается. Ветер разгонится до восьми метров в секунду. Однако температура воздуха днем составит +23 градуса, вечером же похолодает до +14.

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В среду, 24 мая, в городе пройдут дожди с грозами. Ветер также будет сильным и усилится до девяти метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +21 градуса днем и +13 градусов вечером.

К середине недели дожди прекратятся, однако небо останется облачным.

Ранее сообщалось, что в Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды.

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