Posted Сегодня, 18:12
Published Сегодня, 18:12
Modified Сегодня, 18:15
Updated Сегодня, 18:15
Во вторник, 23 мая, в Ростове ожидается пасмурная погода. Небо заволокут тучи, однако осадков не ожидается. Ветер разгонится до восьми метров в секунду. Однако температура воздуха днем составит +23 градуса, вечером же похолодает до +14.
В среду, 24 мая, в городе пройдут дожди с грозами. Ветер также будет сильным и усилится до девяти метров в секунду. Столбики термометров опустятся до +21 градуса днем и +13 градусов вечером.
К середине недели дожди прекратятся, однако небо останется облачным.
Ранее сообщалось, что в Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды.