Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Вместе с этим обсудят проект межевания территории в границах земельного участка. Организатором выступает комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города.
Соответствующий документ о проведении общественных обсуждений подписала председатель Думы города Зинаида Неярохина.
Согласно онлайн-картам, вышеуказанный участок находится рядом с ТЦ «Мегамаг». 1Rnd выяснило, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра, но о сроках реализации информации нет.
Напомним, что в Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк.