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Проект планировки участка под третью очередь «Мегамага» рассмотрят в Ростове

22 мая 2023, 13:22
Фото: Яндекс.Карты
Проект планировки участка под третью очередь «Мегамага» рассмотрят в Ростове
В Ростове-на-Дону проведут общественные обсуждения документации о планировки территории в границах улиц Шоссейная, Южный подъезд и Пойменная.

Вместе с этим обсудят проект межевания территории в границах земельного участка. Организатором выступает комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города.

Соответствующий документ о проведении общественных обсуждений подписала председатель Думы города Зинаида Неярохина.

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Согласно онлайн-картам, вышеуказанный участок находится рядом с ТЦ «Мегамаг». 1Rnd выяснило, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра, но о сроках реализации информации нет.

Напомним, что в Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк.

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