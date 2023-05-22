Во вторник, 23 мая, осадки будут ночью и днем, а также возможен туман. Ветер в это время усилится до 10 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха составит около 12 градусов в темное время суток и до 22 градусов днем, местами может потеплеть до 27 градусов.