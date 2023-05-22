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Проливные дожди с грозами надвигаются на всю Ростовскую область

22 мая 2023, 14:19
Фото: Evg Klimov/unsplash
Проливные дожди с грозами надвигаются на всю Ростовскую область
Синоптики предупреждают о периодических небольших и умеренных дождях с грозами, которые начнутся 22–23 мая в Ростовской области, следует из прогноза.

Во вторник, 23 мая, осадки будут ночью и днем, а также возможен туман. Ветер в это время усилится до 10 метров в секунду, с порывами до 12-14 метров в секунду. Температура воздуха составит около 12 градусов в темное время суток и до 22 градусов днем, местами может потеплеть до 27 градусов.

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На следующий день в отдельных районах пройдут сильные дожди. Ожидается, что ветер будет со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 13 градусов, а днем поднимется до 22 градусов.

В четверг, 25 мая, прогнозируют небольшие дожди, а в отдельных районах — ливни. Ветер будет юго-западным со скоростью 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +13 градусов, а днем —  23 градуса, иногда до +27 градусов.

Ранее в Ростовской области из-за дождей перенесли сроки завершения ремонта дорог.

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