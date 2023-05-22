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Posted 22 мая 2023, 08:43

Published 22 мая 2023, 08:43

Modified 22 мая 2023, 08:44

Updated 22 мая 2023, 08:44

Пропавшую двухлетнюю девочку нашли на берегу реки в Кемеровской области

22 мая 2023, 08:43
Радостная новость пришла из Кемеровской области, где пропавшую двухлетнюю девочку удалось найти. Как сообщила руководитель пресс-службы организации «ЛизаАлерт» Дарья Топчий, малышку нашли на берегу реки.

Девочку обнаружили сотрудники патрульно-постовой службы по задаче, поставленной координатором Денисом Кондрашовым. Поисковики отработали береговую линию и обнаружили ребенка совсем рядом с рекой. Девочку быстро доставили в штаб и передали медикам, которые осмотрели ее. Счастливая мама ребенка наконец-то увидела свою дочь.

Информацию о том, что ребенок найден, подтвердили в главном управлении МВД по региону. Они сообщили, что малышку нашли в 3 километрах от ее дома на берегу реки Чернушка. Важно отметить, что на данный момент жизни и здоровью ребенка ничто не угрожает, пишут Известия.

Пропажа двухлетней девочки произошла 21 мая около 18:00 по местному времени, когда ребенок ушел со двора своего дома в частном секторе. В тот момент малышка находилась под присмотром бабушки, а мать занималась старшим ребенком. Бабушка ненадолго отвлеклась на домашние дела, что и привело к пропаже.

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