Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летней жительницы Ростова. Ее обвиняют в убийстве собственной матери. 19 мая обвиняемая, будучи у себя в квартире на проспекте 40-летия Победы, на почве неприязненных отношений поругалась со своей 64-летней мамой. В ходе ссоры дочь несколько раз ударила мать ножом. От полученных ранений пожилая женщина умерла.