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Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать

22 мая 2023, 13:47
Фото: 1MI
Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать
Жительница Ростова обвиняется в жестокой расправе над собственной матерью, рассказали в региональном Следкоме.

Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летней жительницы Ростова. Ее обвиняют в убийстве собственной матери. 19 мая обвиняемая, будучи у себя в квартире на проспекте 40-летия Победы, на почве неприязненных отношений поругалась со своей 64-летней мамой. В ходе ссоры дочь несколько раз ударила мать ножом. От полученных ранений пожилая женщина умерла.

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После совершения убийства ростовчанку задержали. Сейчас она находится в СИЗО. В отношении обвиняемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается.

Ранее родители в Ростове убили и расчленили свою 8-месячную дочь. Ее останки нашли в морозильной камере.

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