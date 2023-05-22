Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Уголовное дело возбуждено в отношении 40-летней жительницы Ростова. Ее обвиняют в убийстве собственной матери. 19 мая обвиняемая, будучи у себя в квартире на проспекте 40-летия Победы, на почве неприязненных отношений поругалась со своей 64-летней мамой. В ходе ссоры дочь несколько раз ударила мать ножом. От полученных ранений пожилая женщина умерла.
После совершения убийства ростовчанку задержали. Сейчас она находится в СИЗО. В отношении обвиняемой назначена судебно-психиатрическая экспертиза. Расследование дела продолжается.
Ранее родители в Ростове убили и расчленили свою 8-месячную дочь. Ее останки нашли в морозильной камере.