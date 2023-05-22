Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Напомним, контракт на реконструкцию улицы длиной 3,5 километра заключили в 2022 году. Работы затронут основную дорогу, путепровод и более семи километров местных проездов.
Всего необходимо выкупить 123 участка, на данный момент разбирают здания на 61 участке, которые попадают в зону строительства. А в скором времени приступят к работам по переустройству коммуникаций.
Кроме того, рабочие сделают переустройство сетей связи и газопровода. Глава Минтранспорта региона Владимир Окунев заявил, что необходимо исключить любую вероятность срыва сроков реконструкции>
Ранее стало известно, что в этот проект вложат более четырех миллиардов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.