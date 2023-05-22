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Расширение улицы Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году

22 мая 2023, 11:56
Фото: donland.ru
Расширение улицы Вавилова в Ростове-на-Дону завершится в 2025 году
В Ростове-на-Дону работы по масштабной реконструкции улицы Вавилова должны завершиться в 2025 году, сообщили в правительстве региона.

Напомним, контракт на реконструкцию улицы длиной 3,5 километра заключили в 2022 году. Работы затронут основную дорогу, путепровод и более семи километров местных проездов.

Всего необходимо выкупить 123 участка, на данный момент разбирают здания на 61 участке, которые попадают в зону строительства. А в скором времени приступят к работам по переустройству коммуникаций.

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Кроме того, рабочие сделают переустройство сетей связи и газопровода. Глава Минтранспорта региона Владимир Окунев заявил, что необходимо исключить любую вероятность срыва сроков реконструкции> 

Ранее стало известно, что в этот проект вложат более четырех миллиардов рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Фото: donland.ru
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