Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
В 2008 году российское правительство соответствующим документом учредило новый вид выплаты, которую можно потратить на организацию оздоровительного отдыха для ребенка (детей). Рассчитывать на нее могут учащиеся с 1-го по 11-й класс российских общеобразовательных школ, родители которых погибли, стали инвалидами или пропали без вести при выполнении воинского долга в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа. Речь идет о военнослужащих, которые проходили срочную службу, военную службу по контракту в органах МВД и других силовых ведомствах.
Выплата единоразовая и выдается по соответствующему заявлению раз в год. В 2023 году она была проиндексирована и составляет 33 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на приобретение для ребенка путевки в детский оздоровительный лагерь или же организовать развлекательную поездку в другой город. К примеру, многие семьи едут с детьми в Москву или Санкт-Петербург, чтобы показать самые известные и яркие достопримечательности нашей страны. Другие едут с детьми на море, в такие курортные города, как Сочи, Анапа, Геленджик и пр.
Кто может получить выплату? Родители, как правило, это матери, вдовы погибших офицеров, также заявителями могут стать дедушки, бабушки, братья или сестры, опекуны. Главное условие при этом — доказать факт проживания с ребенком на одной жилплощади.
Раньше за назначением данного вида детского пособия заявители обращались в органы соцзащиты по месту жительства, потом выплаты осуществлял Пенсионный фонд РФ (ПФР). С 2023 года выплату на отдых для детей совершает Социальный фонд России (СФР) — ведомство было образовано 1 января 2023 года путем слияния ПФР и Фонда социального страхования (ФСС).
Управления и клиентские службы СФР имеются во всех регионах России. Заявитель должен выбрать отделение, которое соответствует его месту регистрации, и прийти туда со всеми документами и справками. Оформить заявку на пособие можно также в МФЦ. Для тех, кто предпочитает онлайн-способ подачи заявлений, идеальным решением станет портал «Госуслуги». Ведомство может принять отрицательное решение, если заявитель недостаточно тщательно собрал документы и предоставил не все справки, а также если намеренно исказил информацию в заявлении.
В целом же при соблюдении всех условий СФР принимает положительное решение по выплате и сообщает о нем заявителю в течение пяти рабочих дней. Этот же период требуется сотрудникам ведомства, чтобы перечислить деньги на карту заявителя.