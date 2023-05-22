Выплата единоразовая и выдается по соответствующему заявлению раз в год. В 2023 году она была проиндексирована и составляет 33 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на приобретение для ребенка путевки в детский оздоровительный лагерь или же организовать развлекательную поездку в другой город. К примеру, многие семьи едут с детьми в Москву или Санкт-Петербург, чтобы показать самые известные и яркие достопримечательности нашей страны. Другие едут с детьми на море, в такие курортные города, как Сочи, Анапа, Геленджик и пр.