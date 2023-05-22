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Ростовчане могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:32
Фото: 1MI
Ростовчане могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
С наступлением теплого сезона стал актуальным вопрос детского летнего отдыха. Кто из россиян имеет право получить выплату на отдых детей размером в 33 тысяч? Подробнее читайте в нашем материале.
Сюжет
Отдых

Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?

В 2008 году российское правительство соответствующим документом учредило новый вид выплаты, которую можно потратить на организацию оздоровительного отдыха для ребенка (детей). Рассчитывать на нее могут учащиеся с 1-го по 11-й класс российских общеобразовательных школ, родители которых погибли, стали инвалидами или пропали без вести при выполнении воинского долга в Чеченской Республике и на прилегающих к ней территориях Северного Кавказа. Речь идет о военнослужащих, которые проходили срочную службу, военную службу по контракту в органах МВД и других силовых ведомствах.

Выплата единоразовая и выдается по соответствующему заявлению раз в год. В 2023 году она была проиндексирована и составляет 33 тысячи рублей. Эти деньги можно потратить на приобретение для ребенка путевки в детский оздоровительный лагерь или же организовать развлекательную поездку в другой город. К примеру, многие семьи едут с детьми в Москву или Санкт-Петербург, чтобы показать самые известные и яркие достопримечательности нашей страны. Другие едут с детьми на море, в такие курортные города, как Сочи, Анапа, Геленджик и пр.

Кто может получить выплату? Родители, как правило, это матери, вдовы погибших офицеров, также заявителями могут стать дедушки, бабушки, братья или сестры, опекуны. Главное условие при этом — доказать факт проживания с ребенком на одной жилплощади.

Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 рублей на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как ростовчанам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Раньше за назначением данного вида детского пособия заявители обращались в органы соцзащиты по месту жительства, потом выплаты осуществлял Пенсионный фонд РФ (ПФР). С 2023 года выплату на отдых для детей совершает Социальный фонд России (СФР) — ведомство было образовано 1 января 2023 года путем слияния ПФР и Фонда социального страхования (ФСС).

Управления и клиентские службы СФР имеются во всех регионах России. Заявитель должен выбрать отделение, которое соответствует его месту регистрации, и прийти туда со всеми документами и справками. Оформить заявку на пособие можно также в МФЦ. Для тех, кто предпочитает онлайн-способ подачи заявлений, идеальным решением станет портал «Госуслуги». Ведомство может принять отрицательное решение, если заявитель недостаточно тщательно собрал документы и предоставил не все справки, а также если намеренно исказил информацию в заявлении.

В целом же при соблюдении всех условий СФР принимает положительное решение по выплате и сообщает о нем заявителю в течение пяти рабочих дней. Этот же период требуется сотрудникам ведомства, чтобы перечислить деньги на карту заявителя.

Как ростовчанам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак ростовчанам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как ростовчанам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: 1MI
#Ростов-на-Дону#Выплаты на детей#Отдых
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