Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
В городе продолжается развитие спортивной инфраструктуры и сейчас в Ворошиловском районе идет строительство комплекса с футбольным полем, дорожками для бега, зоной для прыжков. Кроме того, предусмотрят и трибуну для зрителей.
Аналогичных комплексов с момента основания района не строили. Глава городской администрации Алексей Логвиненко предложил горожанам самим придумать название для нового объекта.
«Варианты нужно присылать до 22 июня на почту — [email protected]. Из них коллегиально отберем лучшие и проведем итоговое голосование», — уточнил Алексей Логвиненко.
Ранее стало известно, что в Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк.