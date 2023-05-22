rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:44

Published Сегодня, 11:44

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Изображение материала

Ростовчане придумают название для нового спорткомплекса до 22 июня

22 мая 2023, 11:44
Фото: 1MI
Ростовчане придумают название для нового спорткомплекса до 22 июня
Жителям Ростова-на-Дону дали возможность придумать название для нового спорткомплекса.

В городе продолжается развитие спортивной инфраструктуры и сейчас в Ворошиловском районе идет строительство комплекса с футбольным полем, дорожками для бега, зоной для прыжков. Кроме того, предусмотрят и трибуну для зрителей.

Аналогичных комплексов с момента основания района не строили. Глава городской администрации Алексей Логвиненко предложил горожанам самим придумать название для нового объекта.

В Ростове собираются построить спорткомплекс с бассейнами рядом с парком Собино
Узнать подробнее

«Варианты нужно присылать до 22 июня на почту — [email protected]. Из них коллегиально отберем лучшие и проведем итоговое голосование», — уточнил Алексей Логвиненко.

Ранее стало известно, что в Нахичевани рядом с бывшим мукомольным заводом Ростова появится частный парк.

Читайте также:
Кладбище размером в 26 футбольных полей построят в БатайскеУрбанист Зайцев рассказал, почему в Ростове никогда не построят подземное метроЗавод по производству кормов для рыбы построят в Ростовской области за 800 млн руб
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Строительство в Ростове#Проект в Ростове#Спорткомплекс в Ростове
Подпишитесь
В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки
Сегодня, 14:22
Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю
Сегодня, 14:11
Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать
Сегодня, 13:47
Машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством
Сегодня, 12:57
В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
Сегодня, 12:55
ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»
Сегодня, 05:55