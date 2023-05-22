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Ростовчане заявили о нападении таксиста с молотком на пассажира

22 мая 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону сотрудник такси с молотком напал на пассажира во время ссоры, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Ссора произошла после того, как водитель подъехал не туда, куда заказывали машину. Одна из пассажирок из-за этого сделала замечание.

«Водитель начал оскорблять всех пассажиров, потом пытался задушить пожилую женщину. Мой супруг хотел заступиться, за что в итоге был избит — таксист разбил ему голову молотком», — сказано в сообщении.

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Автор добавила, что написала заявление в полицию, а молоток проходит как вещдок. Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

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