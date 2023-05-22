Posted Сегодня, 12:53
Published Сегодня, 12:53
Modified Сегодня, 12:55
Updated Сегодня, 12:55
В одном из городских автобусов у окна, где нет сидений, установили пианино. Местный музыкант во время поездки исполнил для удивленных пассажиров несколько композиций.
«Ростовчане услышали такие мелодии, как „Позвони мне, позвони“, „Комбат-батяня“, „Такие девушки как звезды“, музыку из фильма „Операция Ы“. Это засняли на видео и распространили в Интернете», — рассказал автор.
Он добавил, что горожане, увидевшие это выступление, оказались в восторге. Многих также интересует, как в автобус занесли настоящее пианино.
Ранее скончался известный ростовский поэт и шансонье Марк Котляр. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.