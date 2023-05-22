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Ростовчанин сыграл на пианино в автобусе и удивил пассажиров

22 мая 2023, 12:53
Фото: ТГ канал rostovnews61
Ростовчанин сыграл на пианино в автобусе и удивил пассажиров
Пианист из Ростова-на-Дону устроил настоящий концерт в автобусе, сообщили пассажиры в соцсети «ВКонтакте».

В одном из городских автобусов у окна, где нет сидений, установили пианино. Местный музыкант во время поездки исполнил для удивленных пассажиров несколько композиций.

«Ростовчане услышали такие мелодии, как „Позвони мне, позвони“, „Комбат-батяня“, „Такие девушки как звезды“, музыку из фильма „Операция Ы“. Это засняли на видео и распространили в Интернете», — рассказал автор.

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Он добавил, что горожане, увидевшие это выступление, оказались в восторге. Многих также интересует, как в автобус занесли настоящее пианино.

Ранее скончался известный ростовский поэт и шансонье Марк Котляр. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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