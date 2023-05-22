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Ростовский депутат стал получать угрозы жизни со стороны Украины

22 мая 2023, 07:26
Фото: ТГ канал gelaszsro
Ростовский депутат стал получать угрозы жизни после слива личных данных украинцами
Ростовский депутат Максим Гелас стал получать угрозы жизни и семье после слива личных данных украинским Telegram-каналом, об этом сообщили СМИ.

В прошлый вторник, 16 мая, украинский Telegram-канал OSINT[прим. редакции — Open Source INTelligence, определяется как разведывательная дисциплина, требующая производить поиск, выбор, сбор и анализ разведданных из общедоступных источников] опубликовал в публичном доступе данные ростовского депутата Максима Геласа, который открыл «Парту Героя» в свою честь.

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В публичном доступе оказались данные страниц депутата в социальных сетях, его номер телефона, адрес проживания, контактный номер, а также ИНН и СНИЛС.

Депутат сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие дни он получил более 300 угроз собственной жизни и жизням своих близких, а также был вынужден сменить контактные данные, в том числе мобильный номер.

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