Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
В прошлый вторник, 16 мая, украинский Telegram-канал OSINT[прим. редакции — Open Source INTelligence, определяется как разведывательная дисциплина, требующая производить поиск, выбор, сбор и анализ разведданных из общедоступных источников] опубликовал в публичном доступе данные ростовского депутата Максима Геласа, который открыл «Парту Героя» в свою честь.
В публичном доступе оказались данные страниц депутата в социальных сетях, его номер телефона, адрес проживания, контактный номер, а также ИНН и СНИЛС.
Депутат сообщил в своем Telegram-канале, что за прошедшие дни он получил более 300 угроз собственной жизни и жизням своих близких, а также был вынужден сменить контактные данные, в том числе мобильный номер.