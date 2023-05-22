Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
РИА «Новости» пишет, что фигуранта обвиняют в хранении взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь правоохранителя. Издание уточнило, что ему также вменяют шпионаж, совершение диверсий и участие в террористическом сообществе.
«Синченко является гражданином Украины, а преступления он совершал на территории Донбасса», — сообщает издание со ссылкой на собственный источник.
Рассмотрение этого дела в суде начнется 22 мая в 14 часов.
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