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Ростовский суд рассмотрит дело обвиняемого в диверсии, терроризме и шпионаже

22 мая 2023, 05:30
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону в понедельник, 22 мая, состоится заседание по делу Григория Синченко, который стал фигурантом уголовного дела, сообщает Южный окружной военный суд.

РИА «Новости» пишет, что фигуранта обвиняют в хранении взрывчатых веществ, посягательстве на жизнь правоохранителя. Издание уточнило, что ему также вменяют шпионаж, совершение диверсий и участие в террористическом сообществе.

«Синченко является гражданином Украины, а преступления он совершал на территории Донбасса», — сообщает издание со ссылкой на собственный источник.

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Рассмотрение этого дела в суде начнется 22 мая в 14 часов.

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