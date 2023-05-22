Posted Сегодня, 15:01
Published Сегодня, 15:01
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
В ходе спецоперации смертельное ранение получил 31-летний военнослужащий Николай Плющ. Боец родом из Волгодонска Ростовской области. О его гибели сообщили 19 мая.
О дате и месте прощания с Николаем пока не сообщается. Также не известно, представят ли военнослужащего посмертно к ордену Мужества, уточняет Donday.
Минобороны официально гибель бойца не подтверждает.
Также сегодня стало известно, что в спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» Эдуард Васютин из Новочеркасска Ростовской области. Ему было 55 лет. Васютина не стало еще в апреле, однако о его гибели сообщили только сейчас.