Также сегодня стало известно, что в спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» Эдуард Васютин из Новочеркасска Ростовской области. Ему было 55 лет. Васютина не стало еще в апреле, однако о его гибели сообщили только сейчас.