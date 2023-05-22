rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:01

Published Сегодня, 15:01

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

Изображение материала

Сержант Николай Плющ из Ростовской области погиб в спецоперации

22 мая 2023, 15:01
Фото: mil.ru
Сержант Николай Плющ из Ростовской области погиб в спецоперации
31-летний военнослужащий Николай Плющ из Ростовской области погиб в боях спецоперации, пишут СМИ.

В ходе спецоперации смертельное ранение получил 31-летний военнослужащий Николай Плющ. Боец родом из Волгодонска Ростовской области. О его гибели сообщили 19 мая.

О дате и месте прощания с Николаем пока не сообщается. Также не известно, представят ли военнослужащего посмертно к ордену Мужества, уточняет Donday.

Казак из Ростовской области Роман Шестаков погиб во время спецоперации
Узнать подробнее
Фото: Donday

Минобороны официально гибель бойца не подтверждает.

Также сегодня стало известно, что в спецоперации погиб боец ЧВК «Вагнер» Эдуард Васютин из Новочеркасска Ростовской области. Ему было 55 лет. Васютина не стало еще в апреле, однако о его гибели сообщили только сейчас.

Читайте также:
Боец ЧВК «Вагнер» из Новочеркасска Эдуард Васютин погиб в ходе СВОЛейтенант Роман Солюков из Ростовской области погиб в ходе спецоперацииДесантник Иван Демичев из Ростовской области погиб в ходе спецоперации
#Алина Заярная#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня#Новости#Ростовская область#Новочеркасск#Спецоперация#Погибшие на СВО жители Ростовской области#Погибшие в СВО
Подпишитесь
В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки
Сегодня, 14:22
Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю
Сегодня, 14:11
Психиатры проверят ростовчанку, зарезавшую собственную мать
Сегодня, 13:47
Машиностроительный завод «Бонум» переедет из Аксая из-за проблем с электричеством
Сегодня, 12:57
В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
Сегодня, 12:55
ГК «Альянс» дарит сертификаты на обустройство квартир в «Измаильском экоквартале»
Сегодня, 05:55