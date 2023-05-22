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США ввели экспортные ограничения против заводов в Ростовской области

22 мая 2023, 15:02
Фото: mil.ru
США ввели экспортные ограничения против двух заводов в Ростовской области
Министерство торговли США ввело экспортные ограничения против 71 российской организации, в список попали и три предприятия из Ростовской области, пишут СМИ.

Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех ростовских заводов. Теперь с ними разрешено сотрудничать исключительно в вопросах поставки продуктов питания и лекарств. Среди них, ФГУП «Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи» и АО «Таганрогский завод „Прибой“.

Власти США заявили, что предприятия оказывали поддержку российскому военному и оборонному сектору, что противоречит национальной безопасности Вашингтона.

Два крупных предприятия из Ростовской области попали под санкции Зеленского
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Всего в новый санкционный список попали 71 организация из России, уточняет ТАСС.

Ранее RostovGazeta рассказала, как текстильная промышленность Ростовской области справляется с санкциями.

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#Алина Заярная#Спецоперация#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Таганрог
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