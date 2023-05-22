Министерство торговли США ввело экспортные ограничения в отношении трех ростовских заводов. Теперь с ними разрешено сотрудничать исключительно в вопросах поставки продуктов питания и лекарств. Среди них, ФГУП «Ростовский-на-дону научно-исследовательский институт радиосвязи» и АО «Таганрогский завод „Прибой“.