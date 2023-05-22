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Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю

22 мая 2023, 14:11
Фото: Neverdie225/cc by 2.0/wikimedia.org
Студенту из Африки грозит 20 лет колонии в Ростове за наркоторговлю
В Ростове-на-Дону будут судить прибывшего из Кот-Дивуара студента, пытавшегося заработать на торговле наркотиками, сообщают СМИ.

Источник рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что 23-летний парень приехал из Африки и часто жаловался на нехватку денег. Тогда он решил заработать торговлей наркотиков.

«Студент нашел человека, который поручил ему забрать партию запрещенных веществ и перенести в другое место. За это ему пообещали 300 рублей и рассказали о дальнейших перспективах зарабатывать несколько тысяч рублей в день», — сказано в сообщении.

Смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в 4 раза
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В результате фигурант забрал наркотики, после чего его задержали и возбудили уголовное дело. Теперь материалы направили в суд для рассмотрения по существу.

Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 20 лет колонии.

Напомним, что смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в 4 раза.

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