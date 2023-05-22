Posted Сегодня, 14:11
Published Сегодня, 14:11
Modified Сегодня, 14:13
Updated Сегодня, 14:13
Источник рассказал «КП — Ростов-на-Дону», что 23-летний парень приехал из Африки и часто жаловался на нехватку денег. Тогда он решил заработать торговлей наркотиков.
«Студент нашел человека, который поручил ему забрать партию запрещенных веществ и перенести в другое место. За это ему пообещали 300 рублей и рассказали о дальнейших перспективах зарабатывать несколько тысяч рублей в день», — сказано в сообщении.
В результате фигурант забрал наркотики, после чего его задержали и возбудили уголовное дело. Теперь материалы направили в суд для рассмотрения по существу.
Если вина обвиняемого будет доказана, ему грозит до 20 лет колонии.
Напомним, что смертность от наркотиков в Ростовской области выросла в 4 раза.