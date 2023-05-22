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Posted 22 мая 2023, 18:38

Published 22 мая 2023, 18:38

Modified 22 мая 2023, 18:41

Updated 22 мая 2023, 18:41

ЦБ РФ хочет ограничить выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой

22 мая 2023, 18:38
Центробанк объявил об ужесточении ограничений по выдаче кредитов для тех, у кого выявлена высокая долговая нагрузка. Банк России надеется снизить долю кредитов, где показатель превышает 80%, на 2-3 пункта.

Лимиты на выдачу потребкредитов будут уменьшены со следующего квартала. Эти действия направлены на снижение закредитованности граждан и достижение более сбалансированной структуры кредитования, пишет издание 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.

На данный момент кредитная задолженность россиян продолжает расти, а количественные ограничения на выдачу кредитов не привели к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов.

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