ЦБ РФ хочет ограничить выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Лимиты на выдачу потребкредитов будут уменьшены со следующего квартала. Эти действия направлены на снижение закредитованности граждан и достижение более сбалансированной структуры кредитования, пишет издание 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.