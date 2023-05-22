ЦБ РФ хочет ограничить выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой

Posted Сегодня, 18:38
Published Сегодня, 18:38
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Лимиты на выдачу потребкредитов будут уменьшены со следующего квартала. Эти действия направлены на снижение закредитованности граждан и достижение более сбалансированной структуры кредитования, пишет издание 360tv.ru со ссылкой на пресс-службу ЦБ РФ.
На данный момент кредитная задолженность россиян продолжает расти, а количественные ограничения на выдачу кредитов не привели к стагнации портфеля необеспеченных потребительских кредитов.