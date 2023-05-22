«Община — это разные люди и разные мнения. В свое время мы пытались в общем чате публиковать свое мнение. Но появились вопросы — зачем политизировать общественную организацию, которая создана для того, чтобы развивать культуру языка, театра, самодеятельности? Да, этнически — мы армяне. Но, в первую очередь, мы граждане России. И через эту призму стараемся смотреть на все события, происходящие в Армении», — отмечает директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Саядов.