Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
По информации СМИ, Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Но только при условии безопасности армянского населения. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.
Прокомментировать эту информацию в армянской общине Ростова затруднились, объяснив, что общественная организация не дает оценки политическим событиям. Попросту потому, что не занимается политической деятельностью.
«Община — это разные люди и разные мнения. В свое время мы пытались в общем чате публиковать свое мнение. Но появились вопросы — зачем политизировать общественную организацию, которая создана для того, чтобы развивать культуру языка, театра, самодеятельности? Да, этнически — мы армяне. Но, в первую очередь, мы граждане России. И через эту призму стараемся смотреть на все события, происходящие в Армении», — отмечает директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Саядов.
Собеседник добавляет, что общественная организация принимает любые внешнеполитические реалии.
Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане пожаловались на опасную для жизни людей яму возле салона красоты в Нахичевани.