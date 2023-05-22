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В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном

22 мая 2023, 12:55
Фото: mil.ru
В армянской общине Ростова высказались о решении признать Карабах Азербайджаном
Вопрос о признании Арменией Нагорного Карабаха частью Азербайджана — политический. А политическая деятельность не входит в направления Нахичеванской-на-Дону армянской общины. Об этом корреспонденту RostovGazeta сообщили в общественной организации.

По информации СМИ, Армения готова признать Нагорный Карабах в составе Азербайджана. Но только при условии безопасности армянского населения. Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян.

Прокомментировать эту информацию в армянской общине Ростова затруднились, объяснив, что общественная организация не дает оценки политическим событиям. Попросту потому, что не занимается политической деятельностью.

«Община — это разные люди и разные мнения. В свое время мы пытались в общем чате публиковать свое мнение. Но появились вопросы — зачем политизировать общественную организацию, которая создана для того, чтобы развивать культуру языка, театра, самодеятельности? Да, этнически — мы армяне. Но, в первую очередь, мы граждане России. И через эту призму стараемся смотреть на все события, происходящие в Армении», — отмечает директор Нахичеванской-на-Дону армянской общины Сергей Саядов.

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Собеседник добавляет, что общественная организация принимает любые внешнеполитические реалии.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ростовчане пожаловались на опасную для жизни людей яму возле салона красоты в Нахичевани. 

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