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В Новочеркасске два человека пострадали в серьезном ДТП у Харьковского шоссе

22 мая 2023, 10:20
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Новочеркасске два человека пострадали в серьезном ДТП у Харьковского шоссе

В Новочеркасске водитель Mazda влетел в ВАЗ и сервисный центр 21 мая

В Новочеркасске вечером 21 мая столкнулись два автомобиля, один из них влетел в сервисный центр, подробности ДТП рассказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

В воскресенье, 21 мая, около 22.40 мск на улице Мацоты в Новочеркасске в районе дома №89 произошло ДТП с участием двух автомобилей.

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29-летний водитель Mazda 6, который направлялся к Харьковскому шоссе, не выбрал безопасную скорость, что привело к столкновению с ВАЗ-11183. После этого машина по инерции наехала на бордюрный камень и врезалась в здание сервисного центра по адресу Харьковское шоссе, 32.

В результате аварии пострадал водитель Mazda и его 30-летняя пассажирка.

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