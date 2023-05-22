В Новочеркасске два человека пострадали в серьезном ДТП у Харьковского шоссе

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
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В воскресенье, 21 мая, около 22.40 мск на улице Мацоты в Новочеркасске в районе дома №89 произошло ДТП с участием двух автомобилей.
29-летний водитель Mazda 6, который направлялся к Харьковскому шоссе, не выбрал безопасную скорость, что привело к столкновению с ВАЗ-11183. После этого машина по инерции наехала на бордюрный камень и врезалась в здание сервисного центра по адресу Харьковское шоссе, 32.
В результате аварии пострадал водитель Mazda и его 30-летняя пассажирка.
Ранее автобус с пассажирами протаранил две иномарки в Ростове.