В Новочеркасске два человека пострадали в серьезном ДТП у Харьковского шоссе

29-летний водитель Mazda 6, который направлялся к Харьковскому шоссе, не выбрал безопасную скорость, что привело к столкновению с ВАЗ-11183. После этого машина по инерции наехала на бордюрный камень и врезалась в здание сервисного центра по адресу Харьковское шоссе, 32.