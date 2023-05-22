В России состоялась премьера психологической драмы «Балет»

«Она отдала балету всю жизнь, и когда-то надеялась, что будет танцевать на сцене, но этого так и не произошло. Лариса просто поняла, что на конкуренцию в мире балета она не тянет и направила свою любовь к театру в административную работу — стала главой репертуарной части нашего главного балетного театра. После возвращения Руты и всеми с этим связанными событиями она находит шанс занять большую должность — и руководить она начинает уже не только театральными процессами, а людьми, причем не слишком оглядываясь на них самих. Её можно назвать злодейкой, но в сердце ее живет иллюзия и сумасшедшее переживание за театр, за свое детище, за то, чтобы сделать лучше. Она отстаивает только свой театр, потому что в жизни у нее на самом деле больше ничего нет», - поделилась Елена Морозова.