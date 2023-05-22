В Ростове 25 мая откроется мультимедийная выставка картин Айвазовского

Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:48
Представители конгрессно-выставочного центра объявили, что в Ростове с 25 мая в течение месяца будет проходить выставка мультимедийных картин «Айвазовский. Гений и море. 2.0».
Жители и гости города смогут посмотреть фильм, в основу которого легли анимированные картины именитого мариниста. Выставка пройдет в торговом центре «Парк», расположенном на проспекте Космонавтов, 19а/28ж. Посетить ее можно будет с 11.00 до 21.00 мск. Стоимость билетов в зависимости от времени и категории посетителя варьируется от 250 до 400 рублей.
Ранее в Ростове вандалы испортили работу уличного художника.