В Ростове 25 мая откроется мультимедийная выставка картин Айвазовского

Жители и гости города смогут посмотреть фильм, в основу которого легли анимированные картины именитого мариниста. Выставка пройдет в торговом центре «Парк», расположенном на проспекте Космонавтов, 19а/28ж. Посетить ее можно будет с 11.00 до 21.00 мск. Стоимость билетов в зависимости от времени и категории посетителя варьируется от 250 до 400 рублей.