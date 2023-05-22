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В Ростове 25 мая откроется мультимедийная выставка картин Айвазовского

22 мая 2023, 08:46
Фото: Ninara/cc by 2.0/flickr.com
В Ростове 25 мая откроется мультимедийная выставка картин Айвазовского
В Ростове жителям и гостям города покажут анимированные картины художника Ивана Айвазовского, об этом сообщили в пресс-службе КВЦ «ДонЭкспоцентр».

Представители конгрессно-выставочного центра объявили, что в Ростове с 25 мая в течение месяца будет проходить выставка мультимедийных картин «Айвазовский. Гений и море. 2.0».

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Жители и гости города смогут посмотреть фильм, в основу которого легли анимированные картины именитого мариниста. Выставка пройдет в торговом центре «Парк», расположенном на проспекте Космонавтов, 19а/28ж. Посетить ее можно будет с 11.00 до 21.00 мск. Стоимость билетов в зависимости от времени и категории посетителя варьируется от 250 до 400 рублей.

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