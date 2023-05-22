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В Ростове экс-директора техникума обвинили в мошенничестве и подлоге в 2020 году

22 мая 2023, 05:12
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону будут судить бывшего исполняющего обязанности директора техникума по обвинению в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в региональном УСКР.

Речь идет о «Донском техникуме кулинарного искусства и бизнеса». Следствие установило, что в 2020 году обвиняемая вносила недостоверную информацию об обучении людей в рамках нацпроекта.

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«В результате из федерального бюджета на счет техникума поступили 578 тысяч рублей, которые фигурантка потратила на себя. По данному факту возбудили уголовное дело, которое теперь направили в суд», — сказано в сообщении.

Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

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