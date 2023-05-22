Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:17
Updated Сегодня, 05:17
Речь идет о «Донском техникуме кулинарного искусства и бизнеса». Следствие установило, что в 2020 году обвиняемая вносила недостоверную информацию об обучении людей в рамках нацпроекта.
«В результате из федерального бюджета на счет техникума поступили 578 тысяч рублей, которые фигурантка потратила на себя. По данному факту возбудили уголовное дело, которое теперь направили в суд», — сказано в сообщении.
Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.
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