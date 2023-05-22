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В Ростове коммунальный «фонтан» два дня топит улицу Штахановского

22 мая 2023, 10:19
Фото: 1MI
В Ростове коммунальный «фонтан» два дня топит улицу Штахановского
В Ростове-на-Дону из-за коммунальной аварии подтопило улицу Штахановского, сообщили местные жители в соцсетях.

По их словам, трубы прорвало еще два дня назад, но утечку до сих пор не устранили. Образовавшийся коммунальный «фонтан» топит прилегающую территорию.

«Нам говорят, что работает бригада, но мы ее не видим. А у местных жителей два дня нет воды», — пожаловался автор.

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Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.

Напомним, что в последнее время в городе проводят гидравлические испытания теплосетей, что может приводить к авариям. Так, по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации.

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