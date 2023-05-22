Posted Сегодня, 10:19
Published Сегодня, 10:19
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По их словам, трубы прорвало еще два дня назад, но утечку до сих пор не устранили. Образовавшийся коммунальный «фонтан» топит прилегающую территорию.
«Нам говорят, что работает бригада, но мы ее не видим. А у местных жителей два дня нет воды», — пожаловался автор.
Официальной информации о случившемся не поступало, она уточняется.
Напомним, что в последнее время в городе проводят гидравлические испытания теплосетей, что может приводить к авариям. Так, по улице Донской потекли реки нечистот после прорыва канализации.