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В Ростове на улице Береговой планируют обустроить непрерывные велодорожки

22 мая 2023, 11:22
Фото: Silvision/CC BY-ND 2.0/flickr.com
В Ростове на улице Береговой планируют обустроить непрерывные велодорожки
Власти Ростова планируют оборудовать велодорожки на улице Береговой, об этом сообщили на портале городской администрации.

В понедельник, 22 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко присоединился к велопараду, собравшему под своим началом более семи тысяч велосипедистов.

Глава администрации отметил, что в настоящее время велодвижение набирает большую популярность среди горожан, а потому власти Ростова пытаются создать необходимую транспортную инфраструктуру для безопасного и комфортного движения по улицам города.

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В настоящий момент оборудованные велодорожки есть на улице Левобережной, в Левенцовке, на Гребном канале «Дон», в парках города, проспектах Коммунистическом, Космонавтов, еще одна непрерывная велозона есть на улице Пушкинской. Ее аналог собираются создать и на улице Береговой.

«В перспективе в городе появится более 25 километров велодорожек», — сказано в сообщении.

Напомним, летом прошлого года власти города делились планами о создании велодорожки между Богатяновским спуском и проспектом Сиверса по улице Береговой.

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