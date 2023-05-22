В Ростове на улице Береговой планируют обустроить непрерывные велодорожки

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В понедельник, 22 мая, глава администрации Ростова Алексей Логвиненко присоединился к велопараду, собравшему под своим началом более семи тысяч велосипедистов.
Глава администрации отметил, что в настоящее время велодвижение набирает большую популярность среди горожан, а потому власти Ростова пытаются создать необходимую транспортную инфраструктуру для безопасного и комфортного движения по улицам города.
В настоящий момент оборудованные велодорожки есть на улице Левобережной, в Левенцовке, на Гребном канале «Дон», в парках города, проспектах Коммунистическом, Космонавтов, еще одна непрерывная велозона есть на улице Пушкинской. Ее аналог собираются создать и на улице Береговой.
«В перспективе в городе появится более 25 километров велодорожек», — сказано в сообщении.
Напомним, летом прошлого года власти города делились планами о создании велодорожки между Богатяновским спуском и проспектом Сиверса по улице Береговой.