В Ростове на улице Береговой планируют обустроить непрерывные велодорожки

В настоящий момент оборудованные велодорожки есть на улице Левобережной, в Левенцовке, на Гребном канале «Дон», в парках города, проспектах Коммунистическом, Космонавтов, еще одна непрерывная велозона есть на улице Пушкинской. Ее аналог собираются создать и на улице Береговой.