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В Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды

22 мая 2023, 08:39
Фото: «ДOH24»
В Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды
Созданная нейросетью ведущая Аксинья Донцова будет сообщать жителям Ростовской области прогноз погоды, об этом рассказали местные СМИ.

Telegram-канал «Молот» сообщил, что телеканал «ДOH24» представил новую ведущую прогноза погоды Аксинью Донцову. Эффектная кареглазая шатенка является творением нейросети, и теперь именно она будет озвучивать прогнозы погоды, написанные редакторами телеканала.

Создатель нейросети выступил против её использования
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«Руководство телеканала не намерено отказываться и от классического варианта программ с ведущим-человеком», — уточнили представители телеканала, добавив, что не собираются полностью заменять ведущих Аксиньей, виртуальный спикер будет озвучивать лишь часть прогнозов.

Ранее нейросеть дала оценку экологии Ростовской области.

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