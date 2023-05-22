В Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды

«Руководство телеканала не намерено отказываться и от классического варианта программ с ведущим-человеком», — уточнили представители телеканала, добавив, что не собираются полностью заменять ведущих Аксиньей, виртуальный спикер будет озвучивать лишь часть прогнозов.