В Ростове созданная нейросетью Аксинья Донцова будет вести прогноз погоды

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Telegram-канал «Молот» сообщил, что телеканал «ДOH24» представил новую ведущую прогноза погоды Аксинью Донцову. Эффектная кареглазая шатенка является творением нейросети, и теперь именно она будет озвучивать прогнозы погоды, написанные редакторами телеканала.
«Руководство телеканала не намерено отказываться и от классического варианта программ с ведущим-человеком», — уточнили представители телеканала, добавив, что не собираются полностью заменять ведущих Аксиньей, виртуальный спикер будет озвучивать лишь часть прогнозов.
Ранее нейросеть дала оценку экологии Ростовской области.