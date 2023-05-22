И вот в конце прошлой недели Telegram-канал «Тютина» сообщил, что вокруг дома в Кривошлыковском появились полицейские барьеры, которые будут защищать дом от нежеланных посетителей. Охраны рядом с домом замечено не было, однако авторы канала обратили внимание, что пропали камеры видеонаблюдения за домом, размещенные на стволе ближайшего дерева.