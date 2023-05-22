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В Ростове вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском установили ограждения

22 мая 2023, 07:25
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском установили ограждения
В Ростове вокруг аварийного дома в переулке Кривошлыковском, 4 установили барьерные ограждения, чтобы не допустить проникновения третьих лиц, сведения об этом появились в местном Telegram-канале.

Напомним, на прошлой неделе власти Ростова объявили, что аварийный дом в Кривошлыковском переулке, 4 начал представлять угрозу окружающим из-за возможности обрушения, а потому было принято решение ограничить доступ посторонних и третьих лиц на аварийный объект.

И вот в конце прошлой недели Telegram-канал «Тютина» сообщил, что вокруг дома в Кривошлыковском появились полицейские барьеры, которые будут защищать дом от нежеланных посетителей. Охраны рядом с домом замечено не было, однако авторы канала обратили внимание, что пропали камеры видеонаблюдения за домом, размещенные на стволе ближайшего дерева.

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Ранее власти объявили сроки сноса скандальной пятиэтажки в Кривошлыковском и заявили, что на ее месте появится спортивная площадка.

Напомним, судебные разбирательства ради сохранения аварийного дома продолжались больше двух лет, за время которых жильцы устраивали акции протеста, обращались на ТВ и к президенту, однако суд встал на сторону властей, и аварийное жилье расселили.

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