Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
Напомним, на прошлой неделе власти Ростова объявили, что аварийный дом в Кривошлыковском переулке, 4 начал представлять угрозу окружающим из-за возможности обрушения, а потому было принято решение ограничить доступ посторонних и третьих лиц на аварийный объект.
И вот в конце прошлой недели Telegram-канал «Тютина» сообщил, что вокруг дома в Кривошлыковском появились полицейские барьеры, которые будут защищать дом от нежеланных посетителей. Охраны рядом с домом замечено не было, однако авторы канала обратили внимание, что пропали камеры видеонаблюдения за домом, размещенные на стволе ближайшего дерева.
Ранее власти объявили сроки сноса скандальной пятиэтажки в Кривошлыковском и заявили, что на ее месте появится спортивная площадка.
Напомним, судебные разбирательства ради сохранения аварийного дома продолжались больше двух лет, за время которых жильцы устраивали акции протеста, обращались на ТВ и к президенту, однако суд встал на сторону властей, и аварийное жилье расселили.