В Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте с 27 мая

Согласно объявлению на портале администрации, автомобилисты утратят право парковать свои транспортные средства или делать остановки на Театральном проспекте в границах улиц Восточной и Максима Горького по западной стороне дороги. Ограничения вступят в законную силу 27 мая и будут действовать бессрочно.