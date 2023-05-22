В Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте с 27 мая

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
Департамент автодорог Ростова-на-Дону объявил, что с субботы, 27 мая, начнут действовать новые ограничения движения на Театральном проспекте.
Согласно объявлению на портале администрации, автомобилисты утратят право парковать свои транспортные средства или делать остановки на Театральном проспекте в границах улиц Восточной и Максима Горького по западной стороне дороги. Ограничения вступят в законную силу 27 мая и будут действовать бессрочно.
Ранее власти Ростова рассказали, на каких улицах в центре города ограничат движение летом 2023 года.