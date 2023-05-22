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В Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте с 27 мая

22 мая 2023, 07:51
Фото: rostovgazeta.ru
В Ростове запретили остановку и стоянку машин на Театральном проспекте с 27 мая
В Ростове запретили делать остановку и парковать автомобили на Театральном проспекте, об этом сообщили на портале администрации города.

Департамент автодорог Ростова-на-Дону объявил, что с субботы, 27 мая, начнут действовать новые ограничения движения на Театральном проспекте.

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Согласно объявлению на портале администрации, автомобилисты утратят право парковать свои транспортные средства или делать остановки на Театральном проспекте в границах улиц Восточной и Максима Горького по западной стороне дороги. Ограничения вступят в законную силу 27 мая и будут действовать бессрочно.

Ранее власти Ростова рассказали, на каких улицах в центре города ограничат движение летом 2023 года.

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