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В Ростовской области гибнут дельфины и строят торговые центры и велодорожки

22 мая 2023, 14:22
Фото: Ecomare/Sytske Dijksen/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Жители Ростовской области обнаружили мертвых дельфинов на берегу Азовского моря, тем временем в Ростове на Береговой улице хотят построить непрерывные велодорожки и рассматривают проект планировки участка под третью очередь «Мегамага».

Мертвые дельфины

В соцсетях жители Ростовской области рассказали, что нашли останки дельфинов на берегу Азовского моря. Помимо трупов дельфинов, к берегу принесли большое количество скелетированных останков рыб.

Пользователи соцсетей заявили, что шокированы произошедшим. Они сравнили кадры с побережья с фильмами ужасов. Также местные жители отметили, что проблема существует давно. По их словам, в водоем несколько лет подряд «сливают какую-то гадость».

Мертвых дельфинов обнаружили в Ростовской области в мае
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Велодорожки на Береговой

В Ростове 21 мая состоялся велопарад. На нем глава администрации Алексей Логвиненко затронул тему развития велотранспорта в городе.

По словам Логвиненко, велодвижение набирает в Ростове большую популярность. Для этого власти создают необходимую транспортную инфраструктуру. Велодорожки сейчас есть на улице Левобережной, в Левенцовке, на Гребном канале «Дон», в парках города, проспектах Коммунистическом, Космонавтов, еще одна непрерывная велозона есть на улице Пушкинской.

Аналогичная непрерывные велодорожка появится и на улице Береговой. Всего власти планируют благоустроить более 25 километров велодорожек.

Всего власти планируют благоустроить более 25 километров велодорожек.Всего власти планируют благоустроить более 25 километров велодорожек.
Всего власти планируют благоустроить более 25 километров велодорожек.
Фото: 1MI
В Ростове на улице Береговой планируют обустроить непрерывные велодорожки
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Третья очередь «Мегамага»

Стало известно, что в Ростове проведут общественные обсуждения документации о планировке территории в границах улиц Шоссейная, Южный подъезд и Пойменная. Также запланировано обсуждение проекта межевания территории в границах земельного участка.

Организаторов обсуждений выступает комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города.

Согласно онлайн-картам, участок, о котором идет речь, находится рядом с ТЦ «Мегамаг». СМИ пишут, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра. О сроках реализации проекта информации пока нет.

СМИ пишут, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра. О сроках реализации проекта информации пока нет.СМИ пишут, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра. О сроках реализации проекта информации пока нет.
СМИ пишут, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра. О сроках реализации проекта информации пока нет.
Фото: 1MI
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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Происшествие#Гибель животных в Ростовской области#Велодорожки в Ростове#Строительство в Ростове#Соцсети#Администрация Ростова
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