Posted Сегодня, 14:22
Published Сегодня, 14:22
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
В соцсетях жители Ростовской области рассказали, что нашли останки дельфинов на берегу Азовского моря. Помимо трупов дельфинов, к берегу принесли большое количество скелетированных останков рыб.
Пользователи соцсетей заявили, что шокированы произошедшим. Они сравнили кадры с побережья с фильмами ужасов. Также местные жители отметили, что проблема существует давно. По их словам, в водоем несколько лет подряд «сливают какую-то гадость».
В Ростове 21 мая состоялся велопарад. На нем глава администрации Алексей Логвиненко затронул тему развития велотранспорта в городе.
По словам Логвиненко, велодвижение набирает в Ростове большую популярность. Для этого власти создают необходимую транспортную инфраструктуру. Велодорожки сейчас есть на улице Левобережной, в Левенцовке, на Гребном канале «Дон», в парках города, проспектах Коммунистическом, Космонавтов, еще одна непрерывная велозона есть на улице Пушкинской.
Аналогичная непрерывные велодорожка появится и на улице Береговой. Всего власти планируют благоустроить более 25 километров велодорожек.
Стало известно, что в Ростове проведут общественные обсуждения документации о планировке территории в границах улиц Шоссейная, Южный подъезд и Пойменная. Также запланировано обсуждение проекта межевания территории в границах земельного участка.
Организаторов обсуждений выступает комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки города.
Согласно онлайн-картам, участок, о котором идет речь, находится рядом с ТЦ «Мегамаг». СМИ пишут, что работы проводятся в рамках проекта третьей очереди торгового центра. О сроках реализации проекта информации пока нет.