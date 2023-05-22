По словам Логвиненко, велодвижение набирает в Ростове большую популярность. Для этого власти создают необходимую транспортную инфраструктуру. Велодорожки сейчас есть на улице Левобережной, в Левенцовке, на Гребном канале «Дон», в парках города, проспектах Коммунистическом, Космонавтов, еще одна непрерывная велозона есть на улице Пушкинской.