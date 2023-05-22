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Во сколько обойдется выпускной в Ростовской области

22 мая 2023, 09:11
Фото: 1MI
Во сколько обойдется выпускной в Ростовской области
В Ростовской области совсем скоро школьники будут праздновать выпускные. Во сколько они обойдутся и где можно отметить это событие, в материале RostovGazeta.

Во сколько обойдется выпускной в Ростовской области

Расходы родителей на организацию выпускных балов для учеников 9 и 11 классов значительно выросли по сравнению с прошлыми годами. По информации Superjob, по сравнению с 2019 годом расходы на организацию выпускного для девятиклассников выросли практически в два раза, а для одиннадцатиклассников — почти в полтора раза.

Для того чтобы провести выпускной для ученика 9 класса в среднем требуется потратить около 10,5 тысячи рублей. Мероприятие, которое проводится после окончания 11 класса, обходится родителям еще дороже. Средняя сумма, которую запрашивают у родителей за участие в организации праздника составляет около 16,5 тысячи рублей.

Если сравнивать с прошлым годом, то родители начали тратить больше денег на праздник для обучающихся: на 500 рублей для выпускников 9 классов, и на 1,5 тысячи рублей - для 11-х классов. Кроме того, родители стали больше тратить на выпускные наряды.

Сколько стоит одежда для выпускного

Затраты на одежду для выпускников значительно сказываются на семейном бюджете. Согласно статистике, средняя стоимость одежды для девятиклассника составляет около 13,5 тысячи рублей, в то время как для одиннадцатиклассника она увеличивается до 17 тысяч.

Что касается дочерей-выпускниц, их образ обходится родителям в 13 тысяч рублей в 9 классе и 16,5 тысячи - в 11 классе. 

Сколько стоит одежда для выпускногоСколько стоит одежда для выпускного
Сколько стоит одежда для выпускного
Фото: 1MI

Что надеть на выпускной

Выбор одежды для выпускного в школе зависит от индивидуальных предпочтений и стиля каждого человека. Эксперты предлагают учитывать следующие рекомендации:

  1. Формальное платье или костюм: для девушек подходят платья средней или полной длины, а для парней - костюмы с рубашкой и галстуком или галстуком-бабочкой.

  2. Стиль и цвет: стоит выбирать стиль, который соответствует личности и будет комфортен. При выборе цвета также нужно полагаться на предпочтения, чтобы наряд подчеркнул индивидуальность.

  3. Подходящий крой и размер: важно, чтобы одежда была подходящего размера и отлично сидела. При покупке костюма нужно обратить внимание на правильный подбор размера и, при необходимости, сделайте подгонку у мастера.

  4. Аксессуары: можно добавить различные аксессуары, чтобы завершить свой образ. Это могут быть ювелирные изделия, клатч или сумка.

  5. Удобность: не стоит забывать о комфорте. Важно убедиться, что выбранная одежда позволяет свободно двигаться и чувствовать себя комфортно в течение всего торжественного мероприятия.

В конечном счете, самое важное — это выбрать такую одежду, которая будет подчеркивать уверенность и индивидуальность в этот особенный день.

Что надеть на выпускнойЧто надеть на выпускной
Что надеть на выпускной
Фото: 1MI

Где отметить выпускной

Отметить выпускной можно в различных местах в зависимости от предпочтений и возможностей. Вот несколько популярных вариантов:

  1. Ресторан или кафе: заказать столики или арендовать отдельный зал в ресторане или кафе может быть хорошим вариантом для уютного и официального мероприятия. Здесь можно насладиться вкусной едой и провести время с друзьями.

  2. Банкетный зал: аренда банкетного зала предоставляет больше пространства для торжественных мероприятий, таких как танцы, выступления и другие развлекательные программы. 

  3. Открытое пространство: парки, сады или пляжи могут быть прекрасной атмосферой для празднования выпускного. Они предлагают возможность насладиться свежим воздухом, природой и провести активности на свежем воздухе.

  4. Гостиница или курорт: провести выпускной в гостинице или курорте может быть роскошным и незабываемым вариантом. В этом случае можно остановиться на несколько дней и наслаждаться бассейнами, спа-процедурами и другими развлечениями.

  5. Аренда клубного помещения: если нравится танцевать и проводить время в клубной атмосфере, можно рассмотреть возможность аренды клубного помещения. Это позволит весело и активно провести время.

  6. Домашнее торжество: можно отметить выпускной в уютной домашней обстановке. Это позволит создать персонализированную атмосферу, где получится насладиться компанией друзей и близких.

При выборе места для отмечания праздника стоит учитывать бюджет, количество гостей, а также наличие необходимого оборудования и услуг.

Где отметить выпускнойГде отметить выпускной
Где отметить выпускной
Фото: 1MI

Когда в Ростовской области пройдет Последний звонок

В Ростовской области в соответствии с рекомендациями Минпросвещения России торжественные мероприятия «Последний звонок», которые символизируют завершение учебного года 2022-2023, будут проведены 22–23 мая.

Когда пройдут Последние звонки и экзамены в школах в Ростовской области в 2023 году
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В настоящее время более 14,7 тысячи учащихся 11-х классов завершают свое обучение и готовятся покинуть стены школ. Кроме того, перед 43 тысячами учеников 9-х классов стоит важный выбор — продолжить обучение в школе или поступить в профессиональное образовательное учреждение.

Когда нельзя будет купить алкоголь в Ростовской области

Согласно информации, полученной из департамента потребрынка Ростовской области, в связи с предстоящими выпускными мероприятиями будет введено временное ограничение на продажу алкоголя. Продажа спиртных напитков будет запрещена в течение двух дней: 22 мая в районах Константиновском, Мартыновском, Мясниковском и Чертковском, а на следующий день, 23 мая, аналогичное ограничение будет распространяться на остальные территории, включая город Ростов-на-Дону.

Предпринимателей уже предупредили, что  розничная продажа алкоголя будет запрещена в указанные даты.

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