Для того чтобы провести выпускной для ученика 9 класса в среднем требуется потратить около 10,5 тысячи рублей. Мероприятие, которое проводится после окончания 11 класса, обходится родителям еще дороже. Средняя сумма, которую запрашивают у родителей за участие в организации праздника составляет около 16,5 тысячи рублей.



Если сравнивать с прошлым годом, то родители начали тратить больше денег на праздник для обучающихся: на 500 рублей для выпускников 9 классов, и на 1,5 тысячи рублей - для 11-х классов. Кроме того, родители стали больше тратить на выпускные наряды.