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Водителя самосвала госпитализировали после ДТП на трассе «Ростов — Азов» 22 мая

22 мая 2023, 13:21
Фото: 1MI
Водителя самосвала госпитализировали после ДТП на трассе «Ростов — Азов»
Крупное ДТП произошло на трассе «Ростов — Азов», рассказали в ГИБДД России по региону.

В ночь на 22 мая дорожная авария произошла на трассе «Ростов — Азов». 43-летний водитель самосвала Howo не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик Shacman.

В результате мощного удара транспортных средств серьезные травмы получил водитель самосвала. Сейчас он госпитализирован.

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Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.

Накануне вечером в Новочеркасске два человека пострадали в серьезной дорожной аварии у Харьковского шоссе. Там столкнулись два автомобиля, один из которых отлетел в здание сервисного центра.

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