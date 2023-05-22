Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
В ночь на 22 мая дорожная авария произошла на трассе «Ростов — Азов». 43-летний водитель самосвала Howo не справился с управлением и влетел в стоящий на обочине грузовик Shacman.
В результате мощного удара транспортных средств серьезные травмы получил водитель самосвала. Сейчас он госпитализирован.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства ДТП.
Накануне вечером в Новочеркасске два человека пострадали в серьезной дорожной аварии у Харьковского шоссе. Там столкнулись два автомобиля, один из которых отлетел в здание сервисного центра.