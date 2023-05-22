Ярослав Нилов прокомментировал идею о введении 6-дневной трудовой недели

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:20
Updated Сегодня, 13:20
В беседе с NEWS.ru Нилов напомнил, что некоторые отечественные предприятия уже работают 6 дней в неделю. Это вызвано государственной необходимостью.
Также депутат отметил, что совсем недавно дискутировалось введение четырёхдневки. Он заявил, что поддерживает именно последний формат, но при условии сохранения дохода сотрудников и уровня производительности.
По словам Нилова, сегодня предприятия, имеющие стратегическое значение в направлениях, требующих предельной концентрации усилий, и так работают без выходных и в три смены. Дополнительно регулировать что-то сейчас не время, это может разладить процесс.
Снижение продолжительности трудовой недели должно быть естественным. Рынок должен самостоятельно прийти к нужному балансу, заметил Нилов.
Напомним, Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением о введении шестидневной рабочей недели. По мнению авторов идеи, это поспособствует достижению технологического суверенитета и других целей, возникших в условиях беспрецедентного санкционного давления.