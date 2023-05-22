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«Живое лицо»: косметолог пояснила, почему ростовчанки массово «сдувают» губы

22 мая 2023, 08:42
Фото: Jean-Rene Vauzelle/cc by 2.0/flickr.com
«Живое лицо»: косметолог пояснила, почему ростовчанки массово «сдувают» губы
Пухлые губы, полученные в результате инъекционных процедур, долгие годы были в тренде у ростовских модниц. Но сегодня мода изменилась, сообщила RostovGazeta ростовский косметолог, специалист по естественному омоложению лица Мила Касимова.

Все больше ростовских модниц спешат сегодня избавиться от пухлых губ, полученных путем инъекционного вмешательства. В поисковых страницах участились запросы на то, как «сдуть» губы, как убрать филлер, и можно ли это сделать в домашних условиях.

Мониторинг ситуации показал, что проблема кроется не в ошибках косметолога и возможных побочных явлениях. А в том, что большие губы внезапно оказались не в тренде.

«Сейчас во всех странах мира мода на естественность. Ведь когда мы делаем инъекции ботокса или филлеров, лицо теряет мимику. Это уже никому не интересно. Модным стало не „мертвое“, а „живое“ лицо, способное отдавать энергию», — отмечает Мила Касимова.

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Фото: Christopher Soghoian/CC BY-SA 2.0/flickr.com

Косметолог разъясняет, что инъекционная косметология по своей сути вредна. Она лишь на первое время улучшает ситуацию. А впоследствии может привести к серьезным изменениям.

«При инъекциях в скуловой части, куда делают уколы, сужаются лимфатические и кровеносные сосуды. Кровообращение нарушается. Со временем мышца и кость уменьшаются в размерах. Это приводит к усугублению резорбции, которая влечет за собой провисание кожи», — говорит косметолог.

Поэтому все больше ростовчанок сегодня склонны к естественному омоложению. А добиться этого, по словам косметолога,  можно определенными техниками и массажем.

Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за экономии, ростовчане стали отдавать предпочтение коротким стрижкам. 

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