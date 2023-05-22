Posted Сегодня, 08:42
Published Сегодня, 08:42
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Все больше ростовских модниц спешат сегодня избавиться от пухлых губ, полученных путем инъекционного вмешательства. В поисковых страницах участились запросы на то, как «сдуть» губы, как убрать филлер, и можно ли это сделать в домашних условиях.
Мониторинг ситуации показал, что проблема кроется не в ошибках косметолога и возможных побочных явлениях. А в том, что большие губы внезапно оказались не в тренде.
«Сейчас во всех странах мира мода на естественность. Ведь когда мы делаем инъекции ботокса или филлеров, лицо теряет мимику. Это уже никому не интересно. Модным стало не „мертвое“, а „живое“ лицо, способное отдавать энергию», — отмечает Мила Касимова.
Косметолог разъясняет, что инъекционная косметология по своей сути вредна. Она лишь на первое время улучшает ситуацию. А впоследствии может привести к серьезным изменениям.
«При инъекциях в скуловой части, куда делают уколы, сужаются лимфатические и кровеносные сосуды. Кровообращение нарушается. Со временем мышца и кость уменьшаются в размерах. Это приводит к усугублению резорбции, которая влечет за собой провисание кожи», — говорит косметолог.
Поэтому все больше ростовчанок сегодня склонны к естественному омоложению. А добиться этого, по словам косметолога, можно определенными техниками и массажем.
Ранее RostovGazeta сообщала, что из-за экономии, ростовчане стали отдавать предпочтение коротким стрижкам.