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Журналист Хорошилов заявил, что ростовских чиновников будут проверять по делу судей

22 мая 2023, 10:29
Фото: 1MI
Журналист Хорошилов рассказал о связи уголовных дел судей Ростова с чиновниками
Донских чиновников, в рамках уголовного дела против ростовских судей, наверняка тоже будут проверять. Но все подозрения, вероятнее всего, будут обрублены, сообщил RostovGazeta ростовский журналист Игорь Хорошилов.

Напомним, что высокопоставленные судьи Ростова, связанные со слухами о коррупционном скандале, могут стать фигурантами уголовного дела по запросу председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ростовский журналист делится мнением, что связь ростовских судей с чиновниками наверняка присутствует. По его словам, чиновников тоже будут проверять, но все подозрения будут обрублены и отправятся «под сукно» — слишком «громкое» дело никому не нужно.

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«Судьи не захотят давать показания о коррупционных связях с чиновниками, наваливая на себя еще состав уголовного дела. Им это не выгодно, поэтому они будут молчать», — отмечает Игорь Хорошилов.

Собеседник разъясняет, что скандал с ростовскими судьями получился и так весьма «громким». Раздувать его еще больше, попросту уже некуда.

Ранее RostovGazeta сообщала, что в деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников. 

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