Posted Сегодня, 10:29
Published Сегодня, 10:29
Modified Сегодня, 10:31
Updated Сегодня, 10:31
Напомним, что высокопоставленные судьи Ростова, связанные со слухами о коррупционном скандале, могут стать фигурантами уголовного дела по запросу председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Ростовский журналист делится мнением, что связь ростовских судей с чиновниками наверняка присутствует. По его словам, чиновников тоже будут проверять, но все подозрения будут обрублены и отправятся «под сукно» — слишком «громкое» дело никому не нужно.
«Судьи не захотят давать показания о коррупционных связях с чиновниками, наваливая на себя еще состав уголовного дела. Им это не выгодно, поэтому они будут молчать», — отмечает Игорь Хорошилов.
Собеседник разъясняет, что скандал с ростовскими судьями получился и так весьма «громким». Раздувать его еще больше, попросту уже некуда.
Ранее RostovGazeta сообщала, что в деле об ОПГ в полиции в Ростове-на-Дону могут появиться фамилии чиновников.