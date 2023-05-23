Автоконцерны РФ рассматривают размещение предприятий по сборке машин в Эфиопии

Posted Сегодня, 09:42
Published Сегодня, 09:42
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Пока компания "АвтоВАЗ" не подтвердила конкретных планов, но "Группа ГАЗ" с 2019 года стремится выйти на африканский рынок, рассматривая Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану в качестве потенциальных стран для экспорта, пишет газета “Известия”.
Посол Терехин также отметил перспективные направления сотрудничества, включая энергетику, поставки российского оборудования, разработку недр, экспорт сельхозтехники и минеральных удобрений, а также увеличение поставок российских нефтепродуктов. Он отметил, что основная доля эфиопского импорта в Россию приходится на поставки кофе, а более половины российского экспорта в Эфиопию в 2022 году составила пшеница. Кроме того, Россия экспортирует в Эфиопию нефтепродукты и продукцию бумажной промышленности.