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Updated Сегодня, 09:44

Автоконцерны РФ рассматривают размещение предприятий по сборке машин в Эфиопии

23 мая 2023, 09:42
Посол Российской Федерации в Аддис-Абебе, Евгений Терехин, заявил, что российские автоконцерны рассматривают возможность размещения предприятий по сборке автомобилей в Эфиопии, сообщает газета "Известия".

Пока компания "АвтоВАЗ" не подтвердила конкретных планов, но "Группа ГАЗ" с 2019 года стремится выйти на африканский рынок, рассматривая Эфиопию, Нигерию, ДРК и Гану в качестве потенциальных стран для экспорта, пишет газета “Известия”.

Посол Терехин также отметил перспективные направления сотрудничества, включая энергетику, поставки российского оборудования, разработку недр, экспорт сельхозтехники и минеральных удобрений, а также увеличение поставок российских нефтепродуктов. Он отметил, что основная доля эфиопского импорта в Россию приходится на поставки кофе, а более половины российского экспорта в Эфиопию в 2022 году составила пшеница. Кроме того, Россия экспортирует в Эфиопию нефтепродукты и продукцию бумажной промышленности.

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