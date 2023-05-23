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Чистая прибыль донского «Белого медведя» упала в три раза в 2022 году

23 мая 2023, 08:17
Фото: rostovgazeta.ru
Чистая прибыль донского «Белого медведя» упала в три раза в 2022 году
В Ростовской области чистая прибыль предприятия «Белый медведь» в прошлом году составила 47 миллионов рублей, говорится в системе «Спарк».

Несмотря на завершение года с положительным финансовым результатом, прибыль значительно снизилась. В 2021 году предприятие оказалось в плюсе на 148 миллионов рублей.

В прошлом году доходы составили 678 миллионов рублей, расходы оказались на уровне 623 миллиона.

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Добавим, что предприятие работает с 1997 года и занимается производством молочной продукции. В компании числятся более 220 сотрудников.

Ранее эксперт высказался о пальмовом масле в глазированных сырках для детей в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке. 

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