Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
Modified Сегодня, 08:19
Updated Сегодня, 08:19
Несмотря на завершение года с положительным финансовым результатом, прибыль значительно снизилась. В 2021 году предприятие оказалось в плюсе на 148 миллионов рублей.
В прошлом году доходы составили 678 миллионов рублей, расходы оказались на уровне 623 миллиона.
Добавим, что предприятие работает с 1997 года и занимается производством молочной продукции. В компании числятся более 220 сотрудников.
Ранее эксперт высказался о пальмовом масле в глазированных сырках для детей в Ростове. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.