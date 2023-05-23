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Директор таганрожца Ромы Зверя назвал «пьяное быдло» виновниками дебоша в баре

23 мая 2023, 14:45
Фото: Kerrin Key/cc by sa/flickr.com
Директор таганрожца Ромы Зверя назвал «пьяное быдло» виновниками дебоша в баре
Директор группы «Звери» Александр Островский подтвердил произошедшую ссору с участием солиста группы Романа Билыка из Таганрога, сообщают СМИ.

Ранее Telegram-канал 112 написал, что артист якобы устроил дебош в одном из баров Самары. Говорилось будто он вел себя агрессивно и предлагал посетителям разобраться один на один.

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Эту ситуацию «РБК» прокомментировал директор группы и назвал случившееся перепалкой. По его словам, пьяные посетители приставали к музыканту, в том числе для совместной фотографии, и игнорировали любые отказы.

«Никаких драк не было, все уехали на такси и легли спать. Наш тур длится уже год, поэтому есть некоторое напряжение. А пьяное быдло из бара этому только способствует всегда», — уточнил собеседник издания.

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