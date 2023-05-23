Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
Modified Сегодня, 14:47
Updated Сегодня, 14:47
Ранее Telegram-канал 112 написал, что артист якобы устроил дебош в одном из баров Самары. Говорилось будто он вел себя агрессивно и предлагал посетителям разобраться один на один.
Эту ситуацию «РБК» прокомментировал директор группы и назвал случившееся перепалкой. По его словам, пьяные посетители приставали к музыканту, в том числе для совместной фотографии, и игнорировали любые отказы.
«Никаких драк не было, все уехали на такси и легли спать. Наш тур длится уже год, поэтому есть некоторое напряжение. А пьяное быдло из бара этому только способствует всегда», — уточнил собеседник издания.
Читайте также о том, как ростовчанин разнес супермаркет и пытался съесть бутылки при полицейских.