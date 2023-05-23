Дончан накажут штрафами до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных

Кроме того вводятся штрафы для владельцев животных, чей любимец причинил вред жизни или здоровью человека, или же имуществу без признаков уголовно наказуемого деяния. Сумма штрафа может составить до 200 тысяч рублей в зависимости от того, был ли владелец нападавшего животного частным, должностным или юридическим лицом.