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Дончан накажут штрафами до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных

23 мая 2023, 18:07
Фото: 1MI
Дончан накажут штрафами до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных

Госдума определила размер штрафов для хозяев домашних животных в Ростовской области

В Ростовской области жители будут платить до 200 тысяч рублей штрафов за брошенных питомцев и нападения животных на окружающих, подробностями поделился портал ТАСС.

Во вторник, 23 мая, стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон о штрафах для безответственных владельцев домашних животных. Теперь за брошенных животных дончане и жители других регионов будут платить до 30 тысяч рублей, а за укусы животным другого человека — до 200 тысяч рублей.

Изменения внесут в кодекс административных нарушений, теперь за оставление питомца без владельца гражданам придется платить до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч рублей, юрлицам — до 30 тысяч рублей.

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Кроме того вводятся штрафы для владельцев животных, чей любимец причинил вред жизни или здоровью человека, или же имуществу без признаков уголовно наказуемого деяния. Сумма штрафа может составить до 200 тысяч рублей в зависимости от того, был ли владелец нападавшего животного частным, должностным или юридическим лицом.

Важное уточнение, что штрафы не будут применяться к владельцу, если животное похитили или же взяли под присмотр на время.

Ранее в Ростовской области СК начал проверку из-за нападения собаки на ребенка.

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