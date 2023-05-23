Дончан накажут штрафами до 200 тысяч рублей за укусы домашних животных

Posted Сегодня, 18:07
Published Сегодня, 18:07
Modified Сегодня, 18:09
Updated Сегодня, 18:09
Во вторник, 23 мая, стало известно, что депутаты Госдумы приняли закон о штрафах для безответственных владельцев домашних животных. Теперь за брошенных животных дончане и жители других регионов будут платить до 30 тысяч рублей, а за укусы животным другого человека — до 200 тысяч рублей.
Изменения внесут в кодекс административных нарушений, теперь за оставление питомца без владельца гражданам придется платить до трех тысяч рублей, должностным лицам — до 15 тысяч рублей, юрлицам — до 30 тысяч рублей.
Кроме того вводятся штрафы для владельцев животных, чей любимец причинил вред жизни или здоровью человека, или же имуществу без признаков уголовно наказуемого деяния. Сумма штрафа может составить до 200 тысяч рублей в зависимости от того, был ли владелец нападавшего животного частным, должностным или юридическим лицом.
Важное уточнение, что штрафы не будут применяться к владельцу, если животное похитили или же взяли под присмотр на время.
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