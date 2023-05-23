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Донского бизнесмена будут судить за поставку качелей, которые покалечили ребенка

23 мая 2023, 10:44
Фото: 1MI
Донского бизнесмена будут судить за поставку опасных для детей качелей
Бизнесмена из Ростовской области будут судить, так как из-за его продукции пострадал ребенок, сообщили в региональном УСКР.
Сюжет
Дети

Напомним, что в 2021 году в Калужской области 12-летний мальчик качался на качелях, у которых в итоге оторвалась перекладина от опоры. Подросток из-за этого получил травму головы, а поставщиком конструкций оказалась компания из Ростовской области.

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В результате в отношении директора организации возбудили уголовное дело, так как качели не имели сертификата соответствия и паспорта. В результате в отношении директора организации возбудили уголовное дело, так как качели не имели сертификата соответствия и паспорта.
В результате в отношении директора организации возбудили уголовное дело, так как качели не имели сертификата соответствия и паспорта.
Фото: СУ СКР по Ростовской области

В результате в отношении директора организации возбудили уголовное дело, так как качели не имели сертификата соответствия и паспорта. Они представляли опасность для жизни и здоровья детей.

Теперь завершилось расследование и дело передадут в суд для рассмотрения. 

Ранее ребенок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области. 

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