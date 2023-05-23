Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Напомним, что в 2021 году в Калужской области 12-летний мальчик качался на качелях, у которых в итоге оторвалась перекладина от опоры. Подросток из-за этого получил травму головы, а поставщиком конструкций оказалась компания из Ростовской области.
В результате в отношении директора организации возбудили уголовное дело, так как качели не имели сертификата соответствия и паспорта. Они представляли опасность для жизни и здоровья детей.
Теперь завершилось расследование и дело передадут в суд для рассмотрения.
Ранее ребенок на самокате спровоцировал ДТП в Ростовской области.