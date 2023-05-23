Posted Сегодня, 06:41
Published Сегодня, 06:41
Modified Сегодня, 06:43
Updated Сегодня, 06:43
Напомним, что Поркшеев стал фигурантом уголовного дела, ему вменяют превышение полномочий. А до этого гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей.
«Теперь Поркшеев пытается вернуться на должность. Он считает, что его уволили незаконно и хочет все вернуть», — пишет Telegram-канал.
Официальной информации о намерениях Поркшеева не поступало, она уточняется.
С подробностями возбужденного уголовного дела можно ознакомиться по ссылке.