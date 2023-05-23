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Экс-гендиректор Ростовводоканала Поркшеев хочет вернуться обратно после скандала

23 мая 2023, 06:41
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
Экс-гендиректор Ростовводоканала Поркшеев хочет вернуться обратно после скандала
Бывший генеральный директор Ростовводоканала Михаил Поркшеев хочет вернуться на прежнюю должность, сообщает Telegram-канал Don_Mash.

Напомним, что Поркшеев стал фигурантом уголовного дела, ему вменяют превышение полномочий. А до этого гендиректор АО «Евразийский» Герман Вишневский обвинил Поркшеева в финансовых махинациях на пять миллионов рублей.

«Теперь Поркшеев пытается вернуться на должность. Он считает, что его уволили незаконно и хочет все вернуть», — пишет Telegram-канал.

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Официальной информации о намерениях Поркшеева не поступало, она уточняется.

С подробностями возбужденного уголовного дела можно ознакомиться по ссылке. 

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