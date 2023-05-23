ФОМС: Охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС вырос на 39%

Илья Баланин уточнил, что программы профилактических мероприятий фонда с каждым годом расширяются. Растет и перечень исследований, которые проводятся в области скрининга злокачественных новообразований. Благодаря привлечению дополнительного финансирования стала более доступной помощь для пациентов с онкозаболеваниями. Так, в 2022 году было проведено лечение более 3,6 миллиона онкобольных. Это вдвое больше, чем в 2018 году, когда количество случаев лечения составило 1,9 миллиона, пишет tass.ru.