ФОМС: Охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС вырос на 39%

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Охват населения профмероприятиями в рамках ОМС увеличился на 39% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.
Илья Баланин уточнил, что программы профилактических мероприятий фонда с каждым годом расширяются. Растет и перечень исследований, которые проводятся в области скрининга злокачественных новообразований. Благодаря привлечению дополнительного финансирования стала более доступной помощь для пациентов с онкозаболеваниями. Так, в 2022 году было проведено лечение более 3,6 миллиона онкобольных. Это вдвое больше, чем в 2018 году, когда количество случаев лечения составило 1,9 миллиона, пишет tass.ru.
По словам Ильи Баланина, в прошлом году в рамках территориальных программ ОМС процедуры ЭКО были проведены 91 900 раз. Это на 7300 больше, чем годом ранее.
Согласно данным ФОМС, за 2022 год российские гражданам оказали свыше 2 миллионов услуг специализированной медпомощи. Из них более 256 000 случаев лечения пришлось на офтальмологические заболевания, 248 000 – на онкологические. Еще 170 000 случаев лечения – в области акушерства и гинекологии, а 150 000 – сердечно-сосудистой хирургии.
Напомним, что с 2021 года Фонд ОМС напрямую производит оплату специализированной медпомощи, которую оказывают федеральные медучреждения в стационарных условиях.