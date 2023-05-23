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ФОМС: Охват населения профилактическими мероприятиями по ОМС вырос на 39%

23 мая 2023, 10:49
Фото: 1MI
За 2022 год профилактические мероприятия прошли 51,7 миллиона россиян. Это 100,2% от числа граждан, подлежащих таким осмотрам.

Охват населения профмероприятиями в рамках ОМС увеличился на 39% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил председатель Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин.

Илья Баланин уточнил, что программы профилактических мероприятий фонда с каждым годом расширяются. Растет и перечень исследований, которые проводятся в области скрининга злокачественных новообразований. Благодаря привлечению дополнительного финансирования стала более доступной помощь для пациентов с онкозаболеваниями. Так, в 2022 году было проведено лечение более 3,6 миллиона онкобольных. Это вдвое больше, чем в 2018 году, когда количество случаев лечения составило 1,9 миллиона, пишет tass.ru.

По словам Ильи Баланина, в прошлом году в рамках территориальных программ ОМС процедуры ЭКО были проведены 91 900 раз. Это на 7300 больше, чем годом ранее.

Согласно данным ФОМС, за 2022 год российские гражданам оказали свыше 2 миллионов услуг специализированной медпомощи. Из них более 256 000 случаев лечения пришлось на офтальмологические заболевания, 248 000 – на онкологические. Еще 170 000 случаев лечения – в области акушерства и гинекологии, а 150 000 – сердечно-сосудистой хирургии.

Напомним, что с 2021 года Фонд ОМС напрямую производит оплату специализированной медпомощи, которую оказывают федеральные медучреждения в стационарных условиях.

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