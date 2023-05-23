Кроме того, принято решение изменить статью 18, которая определяется требованиями подпунктов 1-5 и 7 статьи 15 ФЗ. Согласно тексту документа, граждане, имеющие доступ к секретной информации, проходящие службу в рядах ФСБ и находящиеся под призывом на военную службу, должны будут передать паспорта на временное хранение в течение пяти дней после вынесении решения о запрете на выезд из страны, а паспорта подозреваемых, осужденных или уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных судом, будут и вовсе изъяты.