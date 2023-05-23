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Госдума приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников Ростовской области

23 мая 2023, 13:23
Фото: Vitaly V. Kuzmin/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Госдума приняла поправки об изъятии загранпаспортов у призывников Ростовской области

В Госдуме уточнили причины изъятия загранпаспортов у жителей Ростовской области

В Госдуме назвали основания для изъятия загранпаспортов у жителей Ростовской области и других регионов России, документы появились на портале Федерального Собрания РФ.

Согласно данным портала Госдумы, парламентарии в третьем чтении приняли поправки в закон о порядке выезда и въезда на территорию Российской Федерации, определив единый перечень причин, по которым можно изъять или признать недействительными паспорта российских граждан. Это касается и служебных, и дипломатических паспортов.

Так в число оснований, указанных в документе, входят потеря паспорта, изменение личных данных, смена пола, смерть обладателя паспорта, прекращение гражданства, непригодность паспорта, его выпуск по подложным или недействительным документам.

Также власти позволяют признать недействительными дипломатические и служебные паспорта, которые их владельцы не стали возвращать после приезда из командировки.

Также власти позволяют признать недействительными дипломатические и служебные паспорта, которые их владельцы не стали возвращать после приезда из командировки.Также власти позволяют признать недействительными дипломатические и служебные паспорта, которые их владельцы не стали возвращать после приезда из командировки.
Также власти позволяют признать недействительными дипломатические и служебные паспорта, которые их владельцы не стали возвращать после приезда из командировки.
Фото: 1MI
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Кроме того, принято решение изменить статью 18, которая определяется требованиями подпунктов 1-5 и 7 статьи 15 ФЗ. Согласно тексту документа, граждане, имеющие доступ к секретной информации, проходящие службу в рядах ФСБ и находящиеся под призывом на военную службу, должны будут передать паспорта на временное хранение в течение пяти дней после вынесении решения о запрете на выезд из страны, а паспорта подозреваемых, осужденных или уклоняющихся от исполнения обязательств, наложенных судом, будут и вовсе изъяты.

«Закон предполагает ведение общефедерального учета — банка данных не только выданных, но и недействительных паспортов. Недействительные паспорта будут подлежать изъятию, которое может быть оспорено», — сказано в пояснении к законопроекту.

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