Кроме того, ВБД имеют право раньше выйти на пенсию и получать повышенную выплату. При этом бойцы могут сэкономить еще и на налогах — им положены льготы при налогообложении на землю и на имущество, на оплате коммунальных платежей, на медицинском обслуживании, транспортном обеспечении и пр.