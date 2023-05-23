Posted Сегодня, 15:55
Published Сегодня, 15:55
Modified Сегодня, 15:56
Updated Сегодня, 15:56
Государство оказывает существенную поддержку военнослужащим — участникам военных конфликтов на территории России и других государств, бойцам, воевавших в горячих точках.
Прежде всего это поддержка материального характера: ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которая с каждым годом увеличивается благодаря индексации.
Важно! В 2023 году сумма ЕДВ для ветеранов боевых действий составила 3 896 рублей.
Кроме того, ВБД имеют право раньше выйти на пенсию и получать повышенную выплату. При этом бойцы могут сэкономить еще и на налогах — им положены льготы при налогообложении на землю и на имущество, на оплате коммунальных платежей, на медицинском обслуживании, транспортном обеспечении и пр.
Государство обеспечивает ВБД необходимыми медикаментами, а также средствами реабилитации (протезы, костыли, инвалидное кресло и пр.). Они имеют возможность ежегодно посещать санаторий для получения лечения по имеющемуся спектру заболеваний.
Следует различать статусы ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. ВБД называют бойцов, которые участвовали в военных конфликтах, произошедших уже после ВОВ: Чеченской контртеррористической операции, в сирийской военной кампании, в войне на территории Афганистана и др. С 2022 года к ветеранам боевых действий приравнены и защитники Донбасса.
«Речь идет о защитниках Донбасса, служивших тогда в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик был и остается бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в „серой“ зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку», — прокомментировал один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Основанием для получения выплаты и льгот является удостоверение ветерана боевых действий. Как и где его получить? Решение о выдаче удостоверений ВБД по соответствующему рапорту (заявлению) принимает специальная комиссия при Минобороны РФ.
Заявитель в рапорте указывает периоды службы в горячих точках, прилагает выписки из приказов, сведение об инвалидности (если есть), наградах и пр. После положительного вердикта комиссии бойцу выдается удостоверение ВБД, которое является бессрочным. При получении льгот копия удостоверения прилагается к полному пакету документов.