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Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Ростове

23 мая 2023, 15:55
Фото: 1MI
Как оформить удостоверение ветерана боевых действий в Ростове
Ветераны боевых действий имеют право на денежную выплату и ряд льгот. Основанием для их получения является удостоверение ветерана боевых действий. Как его получить? Куда обращаться? Ответы читайте в нашем материале.

Что дает удостоверение в 2023 году

Государство оказывает существенную поддержку военнослужащим — участникам военных конфликтов на территории России и других государств, бойцам, воевавших в горячих точках.

Прежде всего это поддержка материального характера: ветераны боевых действий получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), которая с каждым годом увеличивается благодаря индексации.

Важно! В 2023 году сумма ЕДВ для ветеранов боевых действий составила 3 896 рублей.

Кроме того, ВБД имеют право раньше выйти на пенсию и получать повышенную выплату. При этом бойцы могут сэкономить еще и на налогах — им положены льготы при налогообложении на землю и на имущество, на оплате коммунальных платежей, на медицинском обслуживании, транспортном обеспечении и пр.

Государство обеспечивает ВБД необходимыми медикаментами, а также средствами реабилитации (протезы, костыли, инвалидное кресло и пр.). Они имеют возможность ежегодно посещать санаторий для получения лечения по имеющемуся спектру заболеваний.

Что дает удостоверение в 2023 годуЧто дает удостоверение в 2023 году
Что дает удостоверение в 2023 году
Фото: 1MI

Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий

Следует различать статусы ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий. ВБД называют бойцов, которые участвовали в военных конфликтах, произошедших уже после ВОВ: Чеченской контртеррористической операции, в сирийской военной кампании, в войне на территории Афганистана и др. С 2022 года к ветеранам боевых действий приравнены и защитники Донбасса.

«Речь идет о защитниках Донбасса, служивших тогда в вооруженных силах и воинских формированиях ЛДНР и принимавших участие в боях с украинской армией. Их вклад в борьбу за свободу и независимость Донецкой и Луганской народных республик был и остается бесспорным. Но до сих пор они были с правовой точки зрения в „серой“ зоне. Отсутствие статуса ветерана не позволяло оказывать им должную господдержку», — прокомментировал один из авторов документа, глава рабочей группы, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Кто может получить удостоверение ветерана боевых действийКто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Кто может получить удостоверение ветерана боевых действий
Фото: 1MI

Куда обратиться в Ростове для оформления удостоверения

Основанием для получения выплаты и льгот является удостоверение ветерана боевых действий. Как и где его получить? Решение о выдаче удостоверений ВБД по соответствующему рапорту (заявлению) принимает специальная комиссия при Минобороны РФ.

Заявитель в рапорте указывает периоды службы в горячих точках, прилагает выписки из приказов, сведение об инвалидности (если есть), наградах и пр. После положительного вердикта комиссии бойцу выдается удостоверение ВБД, которое является бессрочным. При получении льгот копия удостоверения прилагается к полному пакету документов.

Куда обратиться в Ростове для оформления удостоверенияКуда обратиться в Ростове для оформления удостоверения
Куда обратиться в Ростове для оформления удостоверения
Фото: 1MI
#Ростов-на-Дону#Ветераны#Военнослужащий
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