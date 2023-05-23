Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду. В дневное время температура составит +23…+25 градусов.
В Ростовской области в этот день прогнозируются дождь и грозы, а также туман в отдельных районах. Вместе с этим ожидается ветер с порывами до 12-14 метров в секунду при грозах. Температура воздуха будет находиться в пределах +17…+22 градусов.
Добавим, что в регионе вся неделя будет дождливая, осадки прекратятся в конце месяца, но может немного похолодать.
Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в донском регионе.