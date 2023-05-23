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Кратковременный дождь ожидается во вторник 23 мая в Ростове-на-Дону

23 мая 2023, 07:28
Фото: Вячеслав Бабияк/cc by sa 4.0/wikimedia.org
Кратковременный дождь ожидается во вторник 23 мая в Ростове-на-Дону
Во вторник, 23 мая, в Ростове-на-Дону ожидается облачная погода с небольшим дождем, сообщили синоптики.

Ветер будет северный и северо-восточный со скоростью до 10 метров в секунду. В дневное время температура составит +23…+25 градусов.

В Ростовской области в этот день прогнозируются дождь и грозы, а также туман в отдельных районах. Вместе с этим ожидается ветер с порывами до 12-14 метров в секунду при грозах. Температура воздуха будет находиться в пределах +17…+22 градусов.

Непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в Ростовской области
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Добавим, что в регионе вся неделя будет дождливая, осадки прекратятся в конце месяца, но может немного похолодать. 

Ранее стало известно, что непогода может привести к неурожаю вишни, черешни, сливы в донском регионе. 

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