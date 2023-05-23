«Мы все не без греха»: как устроен рынок продажи ношенного нижнего белья в Ростове

«Я всегда знала о существовании этой сферы. Раз уж такой интерес к моему микробизнесу, развенчаю маленький стереотип. Вообще мы все слышали и удивлялись тому, что в Японии были автоматы с нижним бельем. Люди могли там заплатить условную сумму и купить белье. Сейчас подобные товары в Японии запрещено продавать. Когда я уже начала продавать, я удивилась тому, как же они продают? То есть определённая свежесть же должна быть у белья. Оказалось, что это просто подделка. Это просто белье с имитацией „ношения“. Просто каким-то составом обрабатывают его», — рассказала Анастасия.