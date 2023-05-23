«Мы все не без греха»: как устроен рынок продажи ношенного нижнего белья в Ростове

Posted 23 мая 2023, 10:32
Published 23 мая 2023, 10:32
Modified 23 мая 2023, 14:02
Updated 23 мая 2023, 14:02
Анастасия (имя изменено — ред.) пришла в сферу продажи ношенного нижнего белья чуть меньше года назад. «Вообще это была идея моего молодого человека. Так получилось, что он вообще не против», — делится девушка. В интернете Анастасии легко удалось найти информацию о рынке продажи поношенного нижнего белья, она стала публиковать в анонимных Telegram-каналах посты с предложением своих услуг, а позже стала членом сообщества девушек, зарабатывающих в этой сфере.
«Я всегда знала о существовании этой сферы. Раз уж такой интерес к моему микробизнесу, развенчаю маленький стереотип. Вообще мы все слышали и удивлялись тому, что в Японии были автоматы с нижним бельем. Люди могли там заплатить условную сумму и купить белье. Сейчас подобные товары в Японии запрещено продавать. Когда я уже начала продавать, я удивилась тому, как же они продают? То есть определённая свежесть же должна быть у белья. Оказалось, что это просто подделка. Это просто белье с имитацией „ношения“. Просто каким-то составом обрабатывают его», — рассказала Анастасия.
Самым распространенным способом продажи ношенного белья являются анонимные Telegram-каналы. Как правило, девушки там выставляют несколько фотографий эротического характера и указывают виды услуг. Помимо продажи поношенного нижнего белья, чулок и носков, работницы этой сферы предлагают купить свое грудное молоко, волосы с разных частей тела, обувь, слюни и даже мочу. Вопрос цены и отправки товара обсуждается в личных сообщениях.
«Люди пишут из каналов. Они смотрят посты девушек, которые такими услугами занимаются. У меня, по крайней мере, множество клиентов очень вежливые люди, они очень спокойно говорят о своих пристрастиях. В основном общение не вызывает никаких казусных ситуаций. Абсолютно приятные люди, абсолютно комфортно все это происходит. Нет неприятных вещей», — делится Анастасия.
Белье у девушек покупают из разных частей России: от Ростова до Чувашии. У некоторых есть постоянные покупатели даже из-за рубежа.
Стоимость нижнего белья зависит от срока ношения. Средняя цена на «однодневные» трусы составляет 800 рублей, «двухдневные» — 1200 рублей, а «трехдневные» — 1800 рублей. Лобковые волосы обойдутся в среднем в 500 рублей, волосы с головы — 300 рублей. К этому также стоит прибавить почтовые расходы в районе 300 рублей.
Чаще всего подобными услугами пользуются мужчины, однако среди покупательниц бывают и женщины. Анастасия рассказывает, что подавляющая часть мужчин, покупающих белье, это девственники и женатые. «Меня лично удивляет то, что женщины не могут нормально среагировать на факт того, что партнер хочет „поиграть“ с ее трусиками. Многие женщины реагируют неадекватно на это, кидаются в истерику. Я представляю, как тяжело мужчине. Мы все не без греха», — рассуждает девушка.
Она отмечает, что большинство покупателей нижнего белья это люди нереализованные в сексуальной сфере и не имеющие доверительных партнерских отношений. «Многие живут по несколько лет со своими женщинами и не говорят им о своем фетише, боятся неадекватной реакции. Психологически тяжело принять этот фетиш. Общество на нас давит», — заключает Анастасия.
На отправке нижнего белья, как правило, общение с клиентом не заканчивается. Зачастую девушки просто ведут диалог с мужчинами, оказывают эмоциональную поддержку в сети. Однако некоторые соглашаются на личные встречи или общаются с клиентом по видеосвязи.
По словам Анастасии, некоторой популярностью пользуется и продажа мужского ношенного нижнего белья. Однако зачастую мужчины выставляют свои услуги как вебкам модели. «У мужского [белья] не такой уровень популярности, как у женского. Это еще связано со стереотипами в сторону женщин и их сексуализацией», — добавила собеседница.
Анастасия полагает, что людям нужно осознанней подходить к своим фетишам и желаниям. Из-за недостатка сексуального образования многие предпочитают уходить от реальности к порно-зависимости. Девушка называет это единственным минусом своей сферы услуг. «Я, получается, средство, благодаря которому мужчины уходят от действительности. Вместо того, чтобы сесть и со своей партнершей обговорить, что его возбуждает, он выбирает не выходить из зоны комфорта и просто у девочки заказать нижнее белье», — заявила собеседница.
По мнению девушки, людям стоит осторожней подходить к выбору партнера, обращая внимание на то, совпадают ли их фетиши. Это поможет избежать измен и недопонимания в паре. Анастасия заключает: «Очень сильно наша сексуальная жизнь влияет на наш мозг. Нельзя игнорировать эти вещи. Фетишизм — воздушная подушка для нашей психики. Без нее люди становятся раздражительными, недовольными. Хочется, чтобы люди приняли, что нет правил, нет ни хорошего, ни плохого. Ты есть такой, какой ты есть. Главное быть человеком».